آخر تحديث: 2020-07-20 15:48:15
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وزارة الصحة: شفاء 10 حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 154

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