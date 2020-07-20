وزارة الصحة: شفاء 10 حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 154

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الاثنين 29 ذو القعدة 1441 الموافق لـ 20 تموز 2020
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روسيا تصنف 6 منظمات أمريكية وواحدة بريطانية غير مرغوب فيها
«ناشيونال إنترست»: الدبلوماسية وليست "العقوبات" أفضل طريق للولايات المتحدة للتعامل مع سورية
الوجود الأمريكي في بحر الصين الجنوبي يقوض الوضع بالمنطقة
الخارجية الإيرانية: انتخابات مجلس الشعب خطوة إيجابية نحو الاستقرار في سورية
الأزمة الأرمينية- الأذربيجانية بوابة لغزو تركي
إصابة مدنيين اثنين باعتداء الاحتلال التركي بالقذائف على حي المحطة في القامشلي
محادثات بين لافروف وظريف في موسكو الثلاثاء
اللجنة القضائية العليا للانتخابات: إعادة الانتخاب والفرز في خمسة مراكز انتخابية في حلب وريفها ودير الزور
صحفي كوبي: انتخابات مجلس الشعب تعكس قوة مؤسسات الدولة السورية
خلال أسبوع تعرفة جديدة للمواصلات
جرائم الحرائق مستمرة وتطول الغابات المطلّة على بلدة الزاوي في ريف مصياف
بايدن: ترامب جعلنا أمة فاشلة
قوات الاحتلال تعتقل ثمانية فلسطينيين في الضفة الغربية
قوى العدوان السعودي تواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة
إيران تجدد دعوتها إلى الحوار بين دول المنطقة بعيداً عن التدخل الأجنبي