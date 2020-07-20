«ناشيونال إنترست»: الدبلوماسية وليست “العقوبات” أفضل طريق للولايات المتحدة للتعامل مع سورية

ترجمة وتحرير: راشيل الذيب

تحدث مقال نشرته مجلة «ناشيونال إنترست» الأمريكية عن كثرة التصريحات الدولية المتناقضة بشأن تسييس “العقوبات الاقتصادية” وما يسمى بـ”المساعدات الإنسانية” إلى سورية، حيث تتأرجح الولايات المتحدة بين سعيها إلى “إسقاط” الدولة السورية وزعمها لاحقاً تراجعها عن هذا المسعى، لتعلن أخيراً في حزيران الماضي عن فرضها إجراءات اقتصادية قسرية أحادية الجانب عبر ما يسمى “قانون قيصر” على سورية.

وأكد المقال أن “قيصر” يستهدف السوريين بالدرجة الأولى وكذا أطرافاً ثالثة تريد التعامل اقتصادياً مع سورية، لافتاً إلى أن “قيصر” هو أشمل “برنامج عقوبات” في التاريخ وسيكون له تأثير اقتصادي كبير على سورية وجيرانها، وخاصة لبنان.

وقال المقال: ومع ذلك، لايؤيد الجميع تلك الإجراءات بمن فيهم حلفاء لأمريكا في أوروبا والشرق الأوسط، فثمة دول مثل مصر والإمارات واليونان ترى أنه من الأفضل دعم سورية كوسيلة للتخفيف من مخاطر العدوان التركي في البحر المتوسط. مضيفاً: تحتاج الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في سياستها المعادية لسورية وإلى أن تضع في اعتبارها الأولويات المختلفة لحلفائها وإلا ستجدهم ينفصلون عن سياساتها العدائية، وهي تحتاج، من أجل المضي قدماً، إلى تبني استراتيجية واقعية تعكس سياسات نفّذت في حقب فائتة قائمة على التفاوض مع سورية.

وتابع المقال: في حين يعتقد أمثال “المبعوث” الأمريكي الخاص إلى سورية جيمس جيفري ومسؤول الملف السوري في الخارجية الأمريكية جويل ريبورن أنهما يستطيعان “عزل” سورية من خلال “قيصر”، فقد تغاضوا بوضوح عن الأولويات المتغيرة في المنطقة، فمعظم دول الخليج ستتطلع في نهاية المطاف إلى دعم الدولة السورية ضد تركيا التي يُنظر إليها الآن على أنها التهديد الرئيس في بلاد الشام، ومن جهة أخرى تتحد روسيا والصين في استخدام حق النقض ضد قرارات غربية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن سورية وكذلك تظهران ازدراء بـ”قيصر” من خلال المضي قدماً في خططهما الاقتصادية الخاصة بسورية.

ورأى المقال أن الصين، وسط تنامي العداء الأمريكي تجاهها بعد تفشي فيروس كورونا، تبذل قصارى جهدها لتحدي أهداف الولايات المتحدة في سورية، كما أن روسيا، إلى جانب الإمارات ومصر، عازمة على المضي قدماً في إعادة دور سورية داخل العالم العربي، ولاشك أن ذلك سيضعف تأثير “قيصر” وسياسة الولايات المتحدة ضد الدولة السورية.

وأوضح المقال أن أوروبا بدورها تُظهر استعداداً للانفصال عن الولايات المتحدة بشأن سورية، حيث دعت بعض موجزات السياسة في مؤسسات الفكر الأوروبي والتي تتماشى رسمياً مع الاتحاد الأوروبي, دعت إما إلى إعادة النظر في “العقوبات” الأمريكية أو إلى الانفصال التام عن سياسة الولايات المتحدة العقابية ضد سورية.

وأكد المقال أنه يمكن تعلم الكثير من خلال دبلوماسية وزير الخارجية الأميركي الأسبق, هنري كيسنجر تجاه سورية والذي خلص إلى أنه من خلال المفاوضات يمكن للولايات المتحدة أن تحقق تقدماً وخاصة أن سورية تمكنت من تجاوز الأزمات الدولية والإقليمية التي واجهتها على مدار العقود الخمسة الماضية على الرغم من وقوفها دائماً في الجانب المعاكس للولايات المتحدة وعدم اعتمادها سياسة تجعلها تبدو خاضعة للمصالح الأمريكية.

طباعة