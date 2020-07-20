الذهب مستقر

استقرت أسعار الذهب اليوم فوق مستوى 1800 دولار للأوقية “الأونصة” جراء تعزيز جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن بفعل المخاوف من تنامي إصابات فيروس كورونا في أنحاء العالم.

ووفقاً لـ”رويترز” فقد كان السعر الفوري للذهب مستقراً عند 92ر1808 دولارات للأوقية واستقرت عقود الذهب الأمريكية الآجلة عند 50ر1809 دولارات دون تغير يذكر.

وبالنسبة للمعادن الاخرى نزل البلاديوم 7ر0 بالمئة إلى 01ر2008 دولارات للأوقية وتراجع البلاتين 1ر0 بالمئة ليسجل 91ر836 دولاراً بينما استقرت الفضة دون تغير عند 32ر19 دولاراً.

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