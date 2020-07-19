مع اقتراب موعد إغلاق صناديق الاقتراع.. تزايد الإقبال على المراكز الانتخابية في جبلة

اللاذقية- صفاء إسماعيل

مع تمديد فترة الاقتراع لانتخابات مجلس الشعب حتى الساعة الحادية عشرة ليلاً في جميع المراكز الانتخابية في المحافظات كافة، تشهد المراكز الانتخابية في مدينة جبلة إقبالاً كثيفاً من الناخبين الذين لم يستطيعوا حتى الآن ممارسة حقهم الانتخابي بسبب وجودهم في أعمالهم.

(تشرين) جالت على عدد من المراكز في مدينة جبلة ورصدت إقبال المواطنين على صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم، ففي مركز الشهيد ياسين شعبان سعيد، قال أمجد حسن: لم أتمكن من الانتخاب صباحاً بسبب أني موظف ولا يوجد مركز انتخابي في عملي ولذلك جئت الآن لأمارس حقي الانتخابي وأختار من أراه الأجدر والأكفأ بإيصال صوتي وتمثيلي في المجلس.

و قال سمير سلمان: نمارس حقنا الانتخابي لأنه ثمرة من ثمرات انتصارات جيشنا الباسل وصمود شعبنا، ومن واجبي قبل أن يكون حقي أن أساهم في رسم مستقبل سورية من خلال اختيار اعضاء مجلس الشعب الذين سيكونون صوت الشارع وصورة الواقع.

بدوره، قال مدير المركز عبدو إبراهيم يوسف: كلما اقتربت موعد إغلاق الصناديق يزداد الإقبال على عملية الاقتراع لأن هناك الكثيرين كانوا في أعمالهم ولم يتسن لهم الوقت للمشاركة بالانتهاب، مؤكداً أن العملية الانتخابية مرت بسلام من دون أي إشكالات.

إلى مركز الشهيد بلال عطية، كان الإقبال أكثر من ساعات الصباح الأولى، و قالت بانة العلي مديرة المركز: منذ الساعة الرابعة تقريباً بدأت أعداد الناخبين بالازدياد باعتبار ان هناك شريحة كبيرة من المواطنين لديهم التزامات في فترة الصباح.

بدورهم، أكد عدد من الناخبين في عدد من المراكز الانتخابية التي زارتها (تشرين) في مدينة جبلة أن المشاركة في العملية الانتخابية هو واجب وطني لإيصال رسالة واضحة لأعداء سورية الذين يتربصون بها أنهم لن يستطيعوا عرقلة الانتخابات والنيل من صمود الشعب وعزيمته.

وأعرب المواطنون عن أملهم الكبير أن يفوز المرشحون الأجدر والأكفأ والقادرين على إيصال صوت الشعب والتعبير عن مطالبه والمساهمة في إيجاد الحلول الجدية للمطالب الشعبية.

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