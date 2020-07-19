مع اقتراب إغلاق الصناديق المواطنون توافدوا للإدلاء بأصواتهم في ديرالزور

ديرالزور – مالك الجاسم

أكد عبود حمد العزبة رئيس المركز الانتخابي في مقر فرع الشبيبة بديرالزور أن المركز بقي يستقبل المواطنين للإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم لمجلس الشعب للدور التشريعي الثالث لعام 2020 بعد فترة التمديد حتى الساعة الحادية عشرة ليلاً لحظة إغلاق الصناديق، وقد تم وضع الصندوق أمام الناخبين في تمام الساعة السابعة صباحاً بحضور المندوبين ، ونسبة الإقبال تبدو جيدة خلال الساعات الماضية، وكان الارتفاع خلال فترة المساء، وكل ذلك تم ضمن إجراءات احترازية ووقائية من خلال التقيد بلبس الكمامة والقفازات وعملية التعقيم.

بدورها إلهام شحاذة أكدت أن عملية الانتخاب تسير بشكل جيد ويتم استقبال المواطن وتدوين كافة البيانات من خلال البطاقة الشخصية ويقوم المواطن باختيار مرشحه من خلال الورقة الانتخابية الخاصة ، ومن ثم يتم وضع الظرف في الصندوق الانتخابي ، واستخدام الحبر السري بعد الانتهاء من تعبئة كافة البيانات ، ونسبة الإقبال تبدو جيدة حتى الآن.

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