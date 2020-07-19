مدير التقانة والمعلوماتية في محافظة حلب: مركز الجمع النهائي للأصوات الانتخابية أصبح جاهزاً

حلب- رحاب الابراهيم

أعلن مدير التقانة والمعلوماتية في محافظة حلب المهندس طاهر السواس ورئيس لجنة المتابعة التقنية عن برنامج الجمع النهائي للأصوات الانتخابية أن البرنامج أصبح جاهزاً على نحو كامل للقيام بعملية الجمع النهائي بعد تجهيزه بكل المستلزمات والمعدات اللازمة لإنجاز عملية الجمع بطريقة صحيحة وسريعة.

وشدد على أن الفريق المكلف بإنجاز هذه المهمة من الكوادر المتخصصة التي تمتلك خبرات وكفاءات تضمن سير عملية الجمع النهائي من دون وقوع أي خطأ.

وأوضح أن عملية الجمع النهائية تبدأ بعد قيام المراكز الانتخابية بفرز الأصوات الانتخابية، حيث يتم جلب المحاضر النهائية إلى مركز الجمع النهائي للقيام بعملية رصد النتائج النهائية التي ترسل إلى اللجنة القضائية الفرعية.

وشدد السواس في ختام حديثه على سرية المعلومات وعدم الإفصاح عنها سواء فيما يتعلق بالنتائج أو الأسماء، حيث تبقى النتائج سرية لحين إصدار النتائج النهائية من قبل اللجنة القضائية العليا.

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