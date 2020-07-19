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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الأحد 29 ذو القعدة 1441 الموافق لـ 19 تموز 2020
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شريط الأخبار
استشهاد مدير ناحية الحراك بريف درعا برصاص إرهابيين أثناء تفقده المراكز الانتخابية
الاحتلال الأمريكي يدخل 65 آلية محملة بمعدات عسكرية ولوجيستية إلى قواعده غير الشرعية في ريف الحسكة
اللجنة القضائية العليا: تمديد فترة الاقتراع لانتخابات مجلس الشعب
الانتخابات تعني الدفاع عن سيادة البلد وصفعة على وجه كل متآمر راهن على إسقاطه
تمديد قمة الاتحاد الأوروبي وسط خلافات وانقسامات عميقة
قواتنا المسلحة تشارك في انتخابات مجلس الشعب لدوره التشريعي الثالث
مستوطنون إسرائيليون يحرقون مئات أشجار الزيتون جنوب نابلس
اللجنة الشعبية لدعم الشعب الفلسطيني تجدد دعمها لسورية في مواجهة الإجراءات القسرية
سفير الصين في لندن: بكين سترد بحزم على أي عقوبات بريطانية
هيئة مقاومة الجدار والاستيطان: الاحتلال يواصل جرائمه
مصر: الحل السياسي السبيل الوحيد لتسوية الأزمة في ليبيا
مستوطنون إسرائيليون يجرفون أراضي الفلسطينيين
أبناء القنيطرة في تجمعي قدسيا والهامة ينتخبون وسط أجواء انتخابية سليمة وصحية
الرئيس الأسد والسيدة أسماء الأسد يدليان بصوتيهما في انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث
المهندسان عرنوس والهلال وعدد من الوزراء وأعضاء القيادة المركزية لحزب البعث يدلون بأصواتهم في انتخابات مجلس الشعب: الانتخابات رسالة للعالم بأن سورية تنتصر