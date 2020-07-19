لجان مراكز الانتخابات بالمحافظات تبدأ بفرز الأصوات في انتخابات مجلس الشعب

بدأت لجان مراكز الانتخابات بالمحافظات عملية فرز الأصوات في انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث بحضور ممثلي المرشحين ووكلائهم ووسائل الإعلام بعد إغلاق صناديق الاقتراع.

وكانت اللجنة القضائية العليا للانتخابات مددت فترة الاقتراع لانتخابات مجلس الشعب لمدة أربع ساعات في جميع المراكز الانتخابية في المحافظات كافة.

ولم يسجل وجود أي خروقات أو مخالفات في سير العملية الانتخابية بحسب رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات القاضي سامر زمريق.

ووفق قانون الانتخابات العامة رقم 5 لعام 2014 تتولى لجنة مركز الانتخاب إجراء فرز الأصوات في المركز وإعلان نتائجه وتنظيم محاضر الاقتراع ورفعها إلى اللجنة القضائية الفرعية وتمكين المرشحين أو وكلائهم ووسائل الإعلام من مراقبة عملية الاقتراع وفرز الأصوات وتدوين ذلك في محضر خاص كما تبت لجان مراكز الانتخاب في الاعتراضات المقدمة إليها أثناء سير العملية الانتخابية وفرز الأصوات وتدون قراراتها بهذا الشأن في المحضر الخاص وتكون هذه القرارات قابلة للطعن أمام اللجنة الفرعية التي يكون قرارها مبرما بهذا الشأن.

وشارك السوريون في هذا الاستحقاق الوطني لاختيار 250 عضواً لتمثيلهم تحت قبة مجلس الشعب من نحو 1656 مرشحاً بينهم 200 مرشحة عبر 7277 مركزاً انتخابيا منهم 127 قطاع العمال والفلاحين و123 باقي فئات الشعب.

ويتوزع أعضاء المجلس في محافظة دمشق 29 وريف دمشق 19 ومدينة حلب 20 ومناطق محافظة حلب 32 ومحافظة حمص 23 ومحافظة حماة 22 ومحافظة اللاذقية 17 ومحافظة إدلب 18 ومحافظة طرطوس 13 ومحافظة الرقة 8 ومحافظة دير الزور 14 ومحافظة الحسكة 14 ومحافظة درعا 10 محافظة السويداء 6 ومحافظة القنيطرة 5.

دمشق

السويداء

حمص

الحسكة

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