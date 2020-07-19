الاحتلال الأمريكي يدخل 65 آلية محملة بمعدات عسكرية ولوجيستية إلى قواعده غير الشرعية في ريف الحسكة

أدخلت قوات الاحتلال الأمريكي اليوم رتلاً من الآليات المحملة بمواد وتعزيزات لوجيستية قادمة من العراق عبر أحد المعابر غير الشرعية إلى الأراضي السورية في خرق جديد للقوانين والأعراف الدولية.

وذكرت مصادر أهلية من منطقة اليعربية بريف الحسكة لمراسلة سانا أن قوات الاحتلال الأمريكي أدخلت رتلاً محملاً بالمعدات العسكرية والمواد اللوجيستية لتعزيز قواعدها غير الشرعية في الأراضي السورية مبينة أن الرتل ضم 65 آلية من شاحنات وعربات وناقلات وسيارات “همر” اتجهت إلى قاعدتها غير الشرعية في منطقة خراب الجير بريف المالكية.

وأدخلت قوات الاحتلال الأمريكي خلال الأشهر القليلة الماضية آلاف الشاحنات المحملة بأسلحة ومعدات عسكرية ولوجيستية إلى الحسكة عبر المعابر غير الشرعية لتعزيز وجودها اللا شرعي في منطقة الجزيرة السورية ولسرقة النفط والثروات الباطنية السورية.

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