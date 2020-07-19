علماء بريطانيون يكشفون عن 6 أنواع من فيروس كورونا

قال علماء بريطانيون إنهم تمكنوا من رصد ستة أنواع من فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” من خلال تفاوت في الأعراض التي تظهر على من يصابون بالعدوى.

ووفق موقع سكاي نيوز أوضحت دراسة أجراها علماء من جامعة كينغز كوليدج أن كل نوع على حدة له أعراض مرتبطة به وهذا الاكتشاف الطبي يساعد على معرفة العلاج الأنسب لكل مريض.

وأكدت الدراسة أن أول نوع من “كوفيد 19” يشبه الإنفلونزا لكنه لا يكون مصحوباً بارتفاع درجة الحرارة وتتراوح أعراضه بين الصداع وفقدان حاسة الشم وآلام العضلات والتهاب الحلق وألم في الصدر أما النوع الثاني فيكون مصحوباً بحرارة وتشمل أعراضه الصداع وفقدان حاسة الشم والسعال والتهاب الحلق والحرارة وفقدان الشهية إضافة إلى بحة في الصوت بينما يرتبط النوع الثالث بالجهاز الهضمي ويحدث أعراضاً مثل الصداع وفقدان حاستي الشم والشهية والإسهال وألم الصدر ولا يعاني المصاب من السعال.

وأطلق العلماء على النوع الرابع اسم مستوى الخطر الأول “التعب” وتشمل أعراضه صداع الرأس وفقدان الشم والسعال وبحة الصوت وألم الصدر والشعور بالإرهاق أما النوع الخامس فهو مستوى الخطر الثاني “تشويش واضطراب” وتشمل الأعراض صداع الرأس وفقدان حاستي الشم والشهية والسعال والحرارة وبحة الصوت والتهاب الحلق وألم الصدر والشعور بالتعب والتشويش وألم العضلات.

وحدد العلماء النوع السادس والأخير باسم “مستوى الخطر الثالث” وهو نوع يجمع بين اضطرابات في جهازي التنفس والهضم ويشمل أعراض الصداع وفقدان حاستي الشم والشهية والسعال والحرارة والتهاب الحلق وألم الصدر والتعب والتشويش وألم العضلات وضعف التنفس والإسهال وآلام البطن.

وأكدت الدراسة أن الأعراض تتفاوت من شخص إلى آخر إذ أن هناك مصابين شعروا بأعراض خفيفة للغاية فيما يتفاقم وضع آخرين أو يفقدون حياتهم من جراء المرض مشيرة إلى أن بعض الأعراض لم تذكر كثيراً خلال الأشهر الماضية مثل ألم البطن والشعور بتشويش لكنها ارتبطت بأخطر حالات الإصابة بكورونا.

وأوردت الدراسة أن 5ر1 بالمئة فقط ممن أصيبوا بفيروس كورونا من النوع الأول احتاجوا إلى مساعدتهم على التنفس في المستشفى وهذا الأمر ينطبق أيضاً على النوعين الثاني والثالث لكن 6ر8 بالمئة ممن أصيبوا بالنوع الرابع من احتاجوا إلى مساعدة على التنفس أما المصابون بالنوع السادس وهو الأخطر فيحتاج نصفهم إلى رعاية داخل المستشفى.

وكشفت الدراسة أن المصابين بفيروس كورونا من الأنواع 4 و5 و6 يكونون من كبار السن أو ذوي الاضطرابات الصحية في أغلب الأحيان.

طباعة