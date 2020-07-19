بعد التمديد.. استمرار توافد المواطنين لممارسة حقهم الانتخابي

السويداء -ضياء الصفدي

بعد القرار بتمديد الانتخابات لمدة أربع ساعات بسبب استمرار توافد الناخبين، سعياً لممارسة حقهم الديمقراطي وواجبهم لاختيار أعضاء مجلس الشعب يتمتعون بقدرة قيادية وكفاءة إدارية وعلمية ووعي سياسي، يستمر المواطنون في محافظة السويداء باختيار ممثليهم في مجلس الشعب ممن يتمتعون بمقدرة على الحوار والمبادرة والنقاش ويتصفون بالأخلاق الحميدة والسمعة الحسنة والشعور العالي بالمسؤولية تجاه قضايا الوطن والمواطن

المواطنة أمال القنطار أكدت أنها ترى أن غالبية المواطنين يشاركون في الانتخابات على أمل تغيير الوضع الحالي والغلاء المعيشي ومحاربة الفساد بارتفاع الأسعار، مؤكدة أنها ستنتخب من يكون قريباً من المواطن في الشارع ويطرح حلولاً لمشاكل الغلاء المعيشي

وأكد مهران حاتم- صاحب ورشة في المنطقة الصناعية أن تمديد الانتخابات كان ضرورياً لأن الكثير من المواطنين ممن يعملون في القطاع الخاص والأعمال الحرة لا ينتهون من أعمالهم لأوقات متأخرة ، ومع التمديد بات بمقدورهم التصويت بعد الانتهاء من عملهم

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