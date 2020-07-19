اللاذقية- سراب علي

يزداد إقبال الناخبين على مراكز الاقتراع في مدينة اللاذقية مع تقدم ساعات النهار، وفي جولة لـ(تشرين) على عدد من المراكز قال عيسى سعود الذي التقيناه في المركز الانتخابي ببناء مجلس مدينة اللاذقية: أنا كمواطن أؤدي اليوم واجبي الوطني من خلال اختيار من يمثلني من مرشحي مجلس الشعب، متمنياً أن يقوم الفائزون بواجبهم تجاه من انتخبهم.

وبعد أن أدلت بصوتها، دعت سعاد سلوم جميع المواطنين لممارسة حقهم الانتخابي، وإيصال من يمثلهم إلى مجلس الشعب، مطالبة المرشحين الذين سيفوزون بالانتخابات بأن يكونوا موضوعيين بنقل هموم الشعب ومطالبه وأن يعملوا جاهدين لإيجاد الحلول لها،و خاصةً لناحية ارتفاع الأسعار الذي أثر بشكل سلبي على حياة جميع المواطنين.

و أكد كل من لؤي علي و نبيل جمال ضرورة أن يمارس كل مواطن حقه في الانتخاب، مطالبين من انتخبوهم بأن يكونوا أكثر قرباً من المواطنين و أن يأخذوا مطالبهم على قدر المسؤولية المطلوبة منهم.

بدوره أشار رئيس المركز الانتخابي في مجلس المدينة_ محسن مصطفى إلى أن الانتخابات تسير بشكل طبيعي، والإقبال جيد منذ ساعات الصباح، مؤكداً أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، حيث يوجد عند كل صندوق علبة معقم ليعقم الناخبون أيديهم قبل وبعد عملية الانتخاب، مع التأكيد على أهمية التباعد المكاني.

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