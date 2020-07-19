تزايد الإقبال على المراكز الانتخابية في مدينة اللاذقية

اللاذقية- لوريس عمران

في جولة (تشرين) على المراكز الانتخابية في مدينة اللاذقية كان اللافت تزايد إقبال الناخبين في فترة مابعد الظهر على صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم لمجلس الشعب للدور التشريعي الثالث

زارت (تشرين) فرع الامن الجنائي والتقت رئيس المركز الانتخابي الرائد صالح يوسف الذي أكد أن الإقبال كان جيداً جداً من قبل جميع العناصر الموجودين بالفرع بالإضافة إلى المراجعين والوحدات الشرطية الأخرى مشيراً الى أن الاستحقاق واجب وطني حيث يحق لكل مواطن أن ينتخب من يمثله بكل نزاهة وبدون أي ضبوط

كما زارت (تشرين) المركز الانتخابي لكل من مديرية الخدمات الفنية ومديرية الكهرباء في مدينة اللاذقية، حيث أكد المهندس فراس جبارة أن الاقبال كثيف، والعملية الانتخابية تسير بكل شفافية ونزاهة، فيما أكد محمد الحسن رئيس المركز الانتخابي في مديرية الكهرباء أن الاقبال جيد والانتخابات واجب وطني ويجب على كل مواطن اختيار من يمثله في مجلس الشعب، آملآ أن يكون الأعضاء الذين سيتم انتخابهم مع المواطن على المرة قبل الحلوة.

وبين عدد من المواطنين الموجودين في المراكز بعد أن أدلوا بأصواتهم أنهم انتخبوا المرشحين الذين يثقون بهم ومنهم من ضمن قائمة الوحدة الوطنية ومنهم من خارجها. إذ قالت جنان عبود: لقد أعطيت صوتي للأشخاص الذين سيكونون معنا والذين لن يخذلونا بعد فوزهم، فيما قال عمار سلوم : اعتدنا على قول قناعاتنا واليوم سوف نترجمها لأفعال عبر صناديق الاقتراع

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