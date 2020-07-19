مواطنون : إجراء الانتخابات بموعدها المحدد إفشال للمخططات الخارجية وانتصار يضاف لانتصارات الجيش

دمشق- مايا حرفوش

توافد أهالي منطقة المزة منذ ساعات الصباح الأولى إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم واختيار ممثليهم إلى مجلس الشعب، مؤكدين أن ممارستهم لحقهم الانتخابي تعكس مدى حب الشعب السوري لوطنه وتمسكه بهويته وبأرضه وانتمائه، كما أن إجراء الانتخابات بوقتها المحدد يعني إفشال للمخططات الخارجية التي تهدف إلى النيل من سورية.

المواطن أحمد المحمد والذي أدلى بصوته في المركز الاعلامي في وزارة الاعلام قال :إن مشاركة الشعب بمختلف شرائحهم في هذا الاستحقاق ينبع من أهمية المرحلة والظروف الاستثنائية التي نمر بها ،وتعبيرا عن وقوفهم إلى جانب وطنهم في مواجهة الحرب الإرهابية والحصار الاقتصادي الظالم احادي الجانب الذي يتعرض له منذ قرابة العشر سنوات حتى اليوم.

المواطن علاء ابراهيم قال: الانتخابات مجلس الشعب هي انتصار يكمل الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري ضد الإرهابيين،وهي واجب على كل مواطن سوري لافتاً إلى أن المشاركة مهمة جدا لنقل قضايا المواطنين المعيشية وتحقيق طموحاتهم وآمالهم بالمرحلة القادمة.

المواطنة نجلاء حبيب : الوطن بأمس الحاجة إلى أعضاء جدد يساهمون بإعادة إعماره وبنائه وتحسين الوضع المعيشي لأبنائه.

من جهتهم أشار عدد من رؤساء المراكز بمنطقة المزة بأن المراكز فتحت أبوابها منذ الساعة السادسة والنصف وتم ختم الصناديق بحضور مندوبي المرشحين قبل بدء عملية الاقتراع في السابعة صباحاً وجميعها مزودة بجميع المستلزمات اللازمة لهذا اليوم الانتخابي ولاستقبال المواطنين، منوهين بعدم وجود أي عقبات أو حدوث أي إشكالات، وأن عملية الانتخابات بدأت بشكل سلس ومرن بما يضمن شفافية ونزاهة الانتخابات.

مؤكدين بأن الانتخابات تجري وسط الالتزام بكل التعليمات الناظمة للعملية الانتخابية وضمن الغرف السرية المجهزة في المراكز، والتقيد بالإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا ومنها التعقيم للمراكز والالتزام بالتباعد المكاني ومنع التجمعات والحفاظ على مسافة أمان بين الناخبين، وتوزيع الكمامات والقفازات ومواد التعقيم على أعضاء اللجان.

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