طلبة جامعة تشرين ينتخبون: دعماً لصمود بلدنا ضد كل أشكال الحروب التي تمارس ضدنا

اللاذقية _ رشا عيسى

يتواصل الإقبال على صناديق الاقتراع في جامعة تشرين باللاذقية لانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث في وقت أجمع فيه الطلبة على أهمية أن يأخذوا دورهم مستقبلاً في فرص العمل وإعطائهم الأولوية للمشاركة في إعمار سورية واحتضان طاقاتهم وتوفير الدعم اللازم لهم انطلاقاً من قبة البرلمان ومكافحة الفساد والحفاظ على سيادة الوطن

الطالب أحمد زينة قال لـ(تشرين): أمارس حقي الانتخابي دعماً لصمود بلدنا ضد كل أشكال الحروب الموجهة ضده وليكون مكملاً للانتصار الذي يحققه بواسل جيشنا في الميادين المختلفة ، في حين طالبت الطالبة دينا فويتي أعضاء مجلس الشعب الجدد بتوفير فرص عمل للشباب الجامعي من الخريجين وأخذ همومهم على محمل الجد ومساعدتهم في التوظيف إضافة إلى تطوير البيئة التعليمية والابتعاد عن المحسوبيات في العمل التعليمي الجامعي

بدورهاأكدت الطالبة سونيا رجب: ضرورة تطوير التعليم العالي وإيلاء البحث العلمي الاهتمام اللازم ورفده بكل المقومات الأساسية لنجاحه وإعطاء الباحث حرية العمل في بحثه العلمي واحتضانه مادياً وعلمياً بالشكل الامثل لنجاحه وبقائه داخل الوطن

من جهته قال الدكتور بسام حسن رئيس الجامعة في تصريح خاص لـ ( تشرين ) : لدينا واجب إنجاح الاستحقاق وتأمين بيئة شفافة لمجريات العملية الانتخابية وسط حرص جميع المعنيين بالجامعة على أن تتم الأمور بسلاسة وسيادية مطلقة ، مضيفاً : توجد رغبة لدى الطلبة والهيئة التدريسية والكادر الإداري للانتخاب نافياً وجود أي عراقيل أو شكوى حتى الآن

وبين حسن أن مطالب القطاع التعليمي تتمحور حول تطوير الاستراتيجية التعليمية ومواكبة التعليم العالمي وتطوير البحث العلمي خاصة ضمن ظروف الحصار الجائر والحروب المشنة ضد بلدنا ،مؤكداً حرص الجامعة على إعطاء الطلبة الحزم المعرفية اللازمة ليقوموا بدورهم لاحقاً في إعمار وتطوير سورية

من جهته قال الدكتور باسم غدير مدرس في كلية الاقتصاد : المطلوب من المجلس الجديد عمل استثنائي يتناسب مع ادارة الأزمة وأن يقوم بدوره الرقابي بشكل فعلي وان يعمل على وضع خطة لمتابعة نشاط الحكومة وفق جدول زمني حتى لا تسير الأمور بشكل خاطئ واستدارك الأخطاء قبل حدوثها ،بينما قال الدكتور مازن زوان مشرف في القسم العملي بكلية طب الأسنان : نحن ننتخب نهج سياسي وليس أشخاص للمحافظة على الطابع العلماني لسورية ونحن بحاجة إلى تثبيت العلاقة بين الشعب والسلطة واليوم انتقاء االأشخاص ضرورة في هذه المرحلة بظل ظرف معيشي متدهور .

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