إقبال شبابي لافت على مراكز الاقتراع في درعا… الانتخابات مساهمة في بناء مستقبل آمن لسورية بعد سنوات الحرب العجاف

درعا - عمار الصبح

تواصل المراكز الانتخابية في محافظة درعا استقبال المواطنين الراغبين بالإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم إلى مجلس الشعب، في وقت لم تثنِ فيه درجات الحرارة المرتفعة المواطنين عن التوافد إلى المراكز وممارسة حقهم الانتخابي وسط اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لفيروس كورونا

وكان لافتاً الحضور الشبابي الفاعل إلى المراكز الانتخابية, ففي عدد من القرى والبلدات التابعة لريف درعا الشمالي أعرب عدد من الشباب الذين التقتهم ( تشرين ) عن أملهم في أن تفضي العملية الانتخابية عن اختيار ممثلين على قدر عالٍ من المسؤولية الملقاة على عاتقهم وأن يبذلوا قصارى جهدهم لخدمة ناخبيهم، وبين أيهم مهنا من بلدة بصير أن مشاركته نابعة من ثقته بالوصول بسورية إلى بر الأمان وتحقيق المستقبل الآمن لجميع أبنائها والوصول إلى هذا المستقبل يستوجب الذهاب إلى صناديق الاقتراع وممارسة هذا الواجب الدستوري

وبينت نهلة الهلال أن جيل الشباب يتطلع إلى المشاركة في بناء مستقبل الوطن وممارسة الحق الانتخابي هو مساهمة في بناء هذا المستقبل, مشيرة إلى أنها أدلت بصوتها لصالح المرشحين الذين يستحقون الوصول إلى تحت القبة وإيصال صوت المواطن إلى أصحاب القرار

وقال محمود العتمة من مدينة الصنمين : “آمل أن تكون هذه الانتخابات بداية جديدة نحو مستقبل أفضل لسورية بعد سنوات الحرب العجاف”، معرباً عن أمله في وصول دماء شابة جديدة إلى المجلس تستطيع حمل مشاكل الشباب والتعامل معها.

وشهدت المراكز الانتخابية اتخاذ تدابير وقائية للتصدي لفيروس كورونا وفي هذا السياق أوضح رئيس المركز الانتخابي في مساكن القنية عادل الزوكاني الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والضوابط الصحية في المركز من التباعد المكاني ومنع تواجد أكثر من شخص في الوقت ذاته في القاعة وغيرها لافتاً إلى أنه تم توزيع المعقمات والكمامات على جميع العاملين على صناديق الانتخاب كما تم التأكيد على الوكلاء بضرورة الالتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية وترك مسافة أمان بين الناخبين ومنع الازدحام والتجمعات وتعقيم أيادي الناخبين.

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