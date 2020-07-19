مدير التجارة الداخلية في ريف دمشق لـ(تشرين): مستمرون في ملاحقة المخالفات الجسيمة ومنع دخولها للأسواق

مركزان الخليل

أكد المهندس لؤي سالم مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق أن الجهاز الرقابي التابع للمديرية مستمر بملاحقة المخالفات الجسيمة والتي ترتكب من قبل ضعاف النفوس من التجار وخاصة المخالفات المتعلقة بالمواد الغذائية والمتاجرة بمواد منتهية الصلاحية وفاسدة وإعادة تدويرها وإضافة منكهات جديدة ووضع مواصفات وصلاحية جديدة بقصد طرحها في الأسواق بقصد الكسب غير المشروع على حساب صحة الوطن والمواطن وعليه فقد تمكنت عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق من تنظيم حوالي 70 ضبطاً خلال اليومين الماضيين بحق فعاليات مختلفة ,منها 30 ضبطاً مخالفات جسيمة شملت هذه المخالفات معمل ألبان وأجبان في حوش بلاس بمخالفة حيازة مواد منتهية الصلاحية وفاسدة وحجز كمية ٥٧٠ كغ جبنة قشقوان و زبدة نباتية .ومعمل حلويات على استراد درعا بمخالفة حيازة دقيق أبيض منتهي الصلاحية بكمية ٢٩ كيساً زنة الواحد ٥٠ كغ .

كما نظمت 10 ضبوط بحق محطات ومراكز المحروقات بمخالفة النقص بالكيل والبيع بسعر زائد وعدم وجود لوحة و ٦ ضبوط بمخالفة عدم إبراز فاتورة شراء لمواد مجهولة المصدر .

كما تم ضبط مخبزين تموينيين و ٣ معتمدين لمادة الخبز بمخالفات النقص بالوزن والبيع بسعر زائد و سيارة تقوم بالإتجار بمادة الخبز التمويني ومصادرة ٣٠٠ ربطة .بالإضافة إلى سحب ٥ عينات غذائية و ٤١ ضبطاً تموينياً بمخالفات عدم الإعلان عن الأسعار و عدم حيازة فواتير الشراء وإبراز فواتير غير نظامية والبيع بسعر زائد .

وأشار سالم إلى أن المتابعة مستمرة للأسواق لضبط المخالفات الموجودة وتنظيم الضبوط بحق المخالفين وذلك بقصد ردع تكرار المخالفات الجسيمة والعبث بصحة الوطن والمواطن .

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