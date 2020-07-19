زيادة الإقبال على صناديق الاقتراع في ريف حماة

حماة_ زهور كمالي

بدأت المراكز الانتخابية في ريف حماة منذ الصباح استقبال الناخبين من المواطنين لاختيار مرشحيهم، وقال أيمن جريش_ مدير مركز مدرسة الشهيد محسن حيدر في مدينة سلحب : بدأ الناخبون صباحاً بالإدلاء بأصواتهم في غرفة سرية لاختيار مرشحيهم دون أي ضغوط من أي جهة، و بلغ عدد الناخبين في المركز حتى الساعة العاشرة صباحاً 65 ناخباً ومن المتوقع زيادة العدد فترة الظهيرة.

(تشرين) التقت عدداً من الناخبين، وقالت أمينة ابراهيم: إن المشاركة في الانتخابات هي السبيل الأنجع لتحقيق طموحاتنا كمواطنين، فلدينا مطالب كثيرة وأعضاء مجلس الشعب هم القادرون على نقل همومنا والواقع الذي نعيشه وبالتالي واقع المنطقة ومشكلاتها.

وقال الناخب علي مصطفى العلي : الانتخاب واجب وحق علينا لوصول أعضاء قادرين على تمثيل آمالنا وتحقيق أهدافنا كشباب ومعرفة مشكلاتنا وأهمها خلق فرص عمل للحفاظ على الطاقات الشبابية لتبقى داخل الوطن والاستفادة منها.

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