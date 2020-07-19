الانتخابات تعني الدفاع عن سيادة البلد وصفعة على وجه كل متآمر راهن على إسقاطه

بادية الونوس

يأتي إقبال الناس للمشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم تعزيزاً للعملية الديمقراطية، وصفعة على وجه كل من تآمر وراهن على إسقاط سوريتنا، وفي جولة ل(تشرين) على عدد من المراكز الانتخابية، شهد المركز الانتخابي في وزارة الأشغال العامة والإسكان إقبالاً كبيراً من المواطنين.

ويؤكد مأمون السمارة_ رئيس المركز أنه منذ الساعات الأولى توافد المواطنون لاختيار ممثليهم حيث وصل العدد المنتخب خلال الساعات الأولى إلى( 340 )ناخباً، وتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية بالمراكز الموجودة في الوزارة، من خلال تعقيم المركز و توفير وسائل التعقيم، وتم ختم الصناديق بوجود الضابطة العدلية ووجود وكلاء عن المرشحين، إضافة إلى توفير وسائل النقل لتسهيل نقل أسر العاملين في الوزارة.

وتمنى بشار النعساني (موظف )ألا يخيب أمله من ممثليه لهذه الدورة الجديدة، وأن يعمل الممثلون الجدد على إيصال صوت المواطن، والعمل على تحسين الوضع المعيشي، وكل ما يصب في مصلحة الوطن.

(اخترت وجوهاً جديدة) بهذه العبارة بدأت رشا سليمان (موظفة ) حديثها معنا مضيفةً أن بعض وجوه السابقين لم تكن على قدر ثقة ناخبيهم! وطلبت من الممثلين الجدد أن يعملوا من أجل الفقراء، و إيصال صوتهم وأوجاعهم، والأهم محاسبة الفاسدين لأننا لا نريد تكرار أخطاء الماضي.

وطبيعي أن يتفاوت الإقبال من مركز لآخر ,ففي المركز رقم 174 في جامعة دمشق يؤكد ايدمون دوميط أن الإقبال كبير، وسيزداد في الساعات المقبلة، حيث وصل عدد الناخبين خلال الساعات الأولى إلى 220 ناخباً، وقال نتمنى على من نضع ثقتنا وأملنا به أن يعمل لمصلحة البلد أولاً بعيداً عن المصالح الضيقة، والانتماءات المريضة ومن ثم تحسين الوضع المعيشي، والأهم ألا يكون (نسخة )مكررة عن المجلس السابق و كل ممثل مسؤول عن تطبيق برنامجه الانتخابي الذي أطلقه قبل الانتخابات.

ويقول محمد يونس : انتخبت لأنه واجب وحق وعلى الجميع ممارسة هذا الحق من أجل سورية أولاً، وأضاف أنه يجب على ممثلي الشعب أن يعملوا لمصلحة الناس، وإيصال أوجاعهم والعمل على تحقيق مطالبهم وتحقيق مطالبهم قولاً وفعلاً.

وتقول سهام عساف :على الرغم من المآخذ والسلبيات التي تخللت أداء البعض إلا أن المشاركة ضرورية لأنها تعني الدفاع عن سيادة البلد وصفعة على وجه كل متآمر راهن على إسقاطه ,لذلك أنا وأسرتي اخترنا من يمثلنا من أصحاب الكفاءات العلمية على أمل العمل لتحسين الواقع المعيشي للناس.

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