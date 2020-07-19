مقترعون: كامل الحرية والسرية باختيار المرشحين

اللاذقية- رشا عيسى

شهدت بلدة عين شقاق في ريف جبلة بمحافظة اللاذقية إقبالاً متوسطاً للمقترعين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشعب وسط استعداد المراكز الانتخابية المنتشرة في البلدة لإتمام اليوم الانتخابي وفقاً للأصول التشريعية والقانونية المعمول بها، وبلغ عدد المقترعين صباحاً ٢٠٠ مقترعاً على أن تتزايد أعداد الناخبين خلال الساعات المقبلة.

وقال أكثم كاسو رئيس مركز الشهيد صالح أحمد كاسو الانتخابي لـ( تشرين) : الإقبال متفاوت منذ الصباح حتى الآن حيث أكملت اللجنة كامل الاحتياطات اللازمة لإنجاح العملية الانتخابية، بدوره أكد باسم درغام أمين صندوق انتخابي في البلدة أنه يعطى للمقترع كامل الحرية والسرية المطلوبة للإدلاء بصوته بالتزامن مع التشديد على الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والتباعد المكاني لضمان السلامة الصحية للجميع داخل المراكز الانتخابية، موجها الدعوة للأهالي بضرورة الاقتراع كونه حقاً أساسياً يكفله القانون ويعد مناسبة لتجسيد سيادة الدولة وقوتها في ظل الحصار الجائر المفروض على بلدنا .

من جانبه شرح علي ديوب أحد المسؤولين عن تنظيم الانتخابات في البلدة كيف تم رفع عدد المراكز الانتخابية فيها إلى ثمانية بعد أن جرت العادة أن تكون خمسة لتأمين سهولة الاقتراع وعدم تكليف الأهالي مشقة قطع مسافات بعيدة للإدلاء بأصواتهم والتزاماً بالتوصيات الصحية العامة بعدم التجمعات وترك مسافات آمنة تجنباً لأي عدوى بفايروس كورونا المستجد .

وقال يامن أحمد أحد المقترعين : انتخبت اليوم أملاً بالوصول إلى مجلس يلبي متطلبات المواطنين وحاجاتهم الأساسية في ظل الظروف المعيشية القاسية، بينما طالبت نجاح محمد بضرورة انتخاب وجوه جديدة تحقق للبلدة ما عجزت عنه الشخصيات السابقة, في حين طالب علي عيسى الاهتمام بأسر الشهداء في البلدة التي قدمت المئات من الشهداء والجرحى دفاعاً عن سيادة الوطن ورد الجميل لهذه العائلات التي قدمت أغلى ما تملك.

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