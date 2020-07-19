وسط إقبال شديد للناخبين تستمر العملية الانتخابية في مدينة القدموس

طرطوس _ ثناء عليان

منذ اللحظات الأولى للاقتراع توجه المواطنون في مدينة القدموس إلى صناديق الانتخابات لاختيار مرشحيهم لمجلس الشعب، وخلال جولة لـ (تشرين) على المراكز الانتخابية في كل من (مركز الشهيد محمد الدالي- مركز الشهيد نورس طه حلقة ثانية وثانوية، مركز مدرسة القصور حلقة أولى –ومركز شكارة البحري الابتدائية)، التقينا بعض الناخبين، حيث أكد سنان علي الدالي_ رئيس مركز الشهيد محمد الدالي أن العملية الانتخابية تسير بسلاسة، وأن الناخب يمارس حقه بحرية من خلال دخوله إلى الغرفة السرية لاختيار الأسماء التي يريدها ويثبتها في الورقة ويضعها في الصندوق دون أن يطلع عليها أحد، وهذا يتم بحضور مندوبين عن بعض المرشحين.

وقال المدرس محمد حيدر سلهب : مشاركتي في الانتخابات واجب وطني، وقد قمت بإعطاء صوتي لشخص أرى أنه يتمتع بقدرات وكفاءات تؤهله للاضطلاع بدور إيجابي لخدمة الوطن والمواطن.

وأضافت الشابة تهاني ناصر طنجور: من أجل غدٍ أفضل سأنتخب من يستحق أن يمثلنا نحن شريحة الشباب، ومن يستطيع أن يعبّر عن آرائنا ويطالب بحقوقنا.

من جهته أكد المهندس مهدي علي الحسين على ضرورة أن يختار كل ناخب المرشحين المناسبين والفعالين، مشيراً إلى أنه أعطى صوته لمن يرى فيه الكفاءة والقدرة على مواكبة طموحات وتطلعات الدولة وأبناء الوطن.

بدورها أكدت المواطنة راما خضرة قناعتها بالمشاركة في هذه الانتخابات، لأنها كما قالت تعي أهمية صوتها وواجبها.

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