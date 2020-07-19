إقبال لافت للنساء على الانتخابات في حلب

حلب -محمد حنورة

جالت (تشرين) على عدد من المراكز الانتخابية في أحياء مدينة حلب المحررة في حي( الحلوانية وطريق الباب وكرم الجزماتي)، حيث لاحظت وجود حالة إقبال مقبولة بعد مرور الساعات الخمس الأولى على بدء فتح صناديق الاقتراع، حيث قال فارس الفارس_ رئيس مركز عبد السلام فارس الانتخابي في حي الجزماتي: إن الإقبال مقبول بشكل عام خلال الساعات الأولى من الصباح ومن المتوقع زيادة الإقبال بعد فترة الظهيرة، حيث أن المركز يقع في حي كرم الجزماتي وأغلب أبناء الحي يعملون في القطاع الخاص، وريثما تنتهي فترة عملهم اليومية، فإنهم سيتوجهون إلى صناديق الانتخاب، وهو ما يبرر أن 90% من الناخبين هم من النساء في الفترة الصباحية وذلك يعود إلى ماذكرناه، بأن الرجال في أعمالهم في القطاع الخاص.

أميرة عبد الفتاح اكتفت بالقول عن سبب قدومها للإدلاء بصوتها :عسى أن ترجع الأيام الحلوة متل أيام زمان.

بدوره قال عبد السلام: أتيت للاقتراع من أجل أن يكون الشخص الذي سيمثلنا يتحدث بلسان حالنا، ويعمل على إعادة الإعمار، ونحن منذ عامين لم تصل المياه أو الكهرباء إلى حي الجزماتي، مطالباً أعضاء مجلس الشعب بحل هذه المشكلة وتحسين الواقع الخدمي في حلب وريفها وعموم البلاد.

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