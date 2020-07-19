أبناء الرقة: بعدنا عن محافظتنا لن يثنينا عن ممارسة حقنا الانتخابي

اللاذقية- سراب علي

يمارس أبناء محافظة الرقة الموجودون في محافظة اللاذقية حقّهم الانتخابي في اختيار ممثليهم لمجلس الشعب، وذلك في مركز الشهيد سهيل أبو الشملات في حي الزراعة بمدينة اللاذقية.

وفي جولة (تشرين) على المراكز الانتخابية، زارت المركز المذكور والتقت عدداً من الناخبين الذين أكدوا أن بعدهم عن محافظتهم لن يثنيهم عن ممارسة حقهم في اختيار من يمثّلهم، وينقل معاناتهم بصدق وإخلاص، ويعمل على تحقيق متطلباتهم بكلّ موضوعية و واقعية.

وأكد حمد العبدالله ضرورة أن يمارس كل مواطن حقه في الانتخاب ليؤكد للعالم أجمع أن سورية ما زالت قوية بشعبها و جيشها وقادرة على اتخاذ أي قرار بإرادة وصمود شعبها وقائدها.

و بينت خلود حسون أنها أخذت حقها في الانتخاب، و تنتظر من أعضاء الشعب المنتخبين أن يكونو ا مخلصين في عملهم و خدمة المواطن في كل مكان و زمان.

بدوره أوضح محسن أحمد _رئيس اللجنة النقابية لفرع الرقة في مركز سهيل أبو الشملات أن عدد الناخبين وصل لغاية الساعة الثانية ظهراً( 197) ناخباً في الصندوق رقم /1 /المخصص للمركز، مشيراً إلى أن العدد قابل للزيادة خلال الساعات القادمة حيث أن هناك طلاب جامعة و موظفين لم تتح لهم الفرصة حتى الأن المشاركة في الانتخاب لوجودهم في أعمالهم وجامعاتهم.

وشدد أحمد على أنه تم اتخاذ كلّ الإجراءات من تعقيم، و التأكيد على ارتداء الكمامات سواءً للموظفين الموجودين على الصندوق أو للناخبين، بالإضافة لتطبيق التباعد المكاني بين الناخبين قدر الامكان حرصاً على سلامة الجميع.

طباعة