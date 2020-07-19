إصابة 12 شخصاً في إطلاق نار بولاية إلينوي الأمريكية

أصيب 12 شخصاً في حادث إطلاق نار اليوم بمدينة بيوريا في ولاية إلينوي الأمريكية.

ونقلت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية عن الشرطة قولها إن الحادثة وقعت في منطقة ووتر ستريت وهاميلتون بوليفارد أثناء وجود نحو مئتي شخص على الرصيف المطل على نهر إلينوي في بيوريا ما أسفر عن إصابة 12 شخصاً اثنان منهم بحالة حرجة جراء إصابتهما بأعيرة نارية في الرقبة.

وأطلقت شرطة مدينة بيوريا عملية أمنية في أعقاب الحادثة وما زالت التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث الذي لم تعرف دوافعه بعد.

ويبلغ عدد سكان بيوريا نحو 110 آلاف شخص ويمثل رصيف المدينة المطل على نهر إلينوي منطقة شعبية تضم مؤسسات ثقافية وترفيهية وتجارية ومطاعم.

وتعد حوادث إطلاق النار أمراً شائعاً في الولايات المتحدة مع انتشار ثقافة العنف في المجتمع الأميركي وحق حيازة السلاح الفردي الذي يدافع عنه الرئيس دونالد ترامب.

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