إقبال على صناديق الاقتراع في ديرالزور

ديرالزور – مالك الجاسم

يتواصل الإقبال من قبل المواطنين على صناديق الاقتراع في دير الزور لاختيار ممثليهم لمجلس الشعب للدور التشريعي الثالث لعام 2020 وتفاوتت النسب بين مركز وآخر.

المهندس عيسى درويش أكد أن مشاركته في هذه الانتخابات واجب واختار من وجد به الشروط التي وضعها ليكون ممثلاً عنه في مجلس الشعب والمرحلة القادمة تتطلب العمل بروح التعاون لإعادة إعمار ديرالزور.

من جانبها مينا البقجه جي أكدت أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني، وعلى الجميع أن يكون له كلمته باختيار الشخص المناسب القادر على المناقشة وإيصال صوت المواطن لمجلس الشعب.

من جانبه حسين المزيد قال انتخابات مجلس الشعب اليوم هي عرس وطني حقيقي وهو نصر جديد يسجل لسورية في هذه المرحلة، ولتكون رسالة للعالم بأسره بأن سورية ستبقى سيدة قرارها المستقل.

وأكد شلاش الشلاش أن مشاركته في الانتخابات واجب وطني لاختيار من سيمثله تحت قبة البرلمان وانتخابات مجلس الشعب في هذه الظروف هو نصر جديد يسجل لسورية، فكما انتصرت في ساحات المعارك تنتصر اليوم في اتخاذ قرارها المستقل من خلال انتخابات مجلس الشعب، ولتكون رسالة للعالم أجمع بأن سورية صامدة وقوية ومنتصرة.

وقال دحام الصالح: إنه اختار الشخص الذي يستحق أن يعطى الصوت وما نتمناه أن يكون أعضاء مجلس الشعب على قدر المسؤولية ويتابعون هموم المواطن ويعملون على حلها.

من جانبها دينا المحمود قالت: إن المشاركة في هذه الانتخابات هي عامل قوة لسورية واليوم يجب أن نعمل يداً بيد لإعادة الإعمار وقد انتخبت الشخص الذي يمثلني وقادر على نقل تطلعاتي وهمومي، ويكون جسر تواصل بين المواطن والمجلس.

وقال رشيد العكلة( مدرس تربية رياضية): توجهنا اليوم باتجاه صناديق الاقتراع ومارسنا دورنا لاختيار ممثلينا إلى مجلس الشعب وعلى أعضاء مجلس الشعب الناجحين أن يكونوا على قدر المسؤولية، ويقوموا بأداء واجبهم بحق من منحهم الصوت للوصول إلى هذا المكان والالتفات إلى هذه المحافظة التي تستحق الكثير لإعادة إعمارها من جديد والعودة إلى ما كانت عليه في السابق.

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