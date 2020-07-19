استمرار الإقبال على الانتخابات في مراكز محافظة السويداء

السويداء_ ضياء الصفدي

يستمر الناخبون بالتوافد إلى المراكز الانتخابية في مدينة السويداء حاملين معهم الأمل بالمرشحين الجدد ومتمنين نقل همومهم ومشكلاتهم إلى مجلس الشعب وحلها وتغيير الواقع الاقتصادي والمعيشي.

والتقت “تشرين” في المركز الانتخابي بمركز خدمة المواطن في مبنى مجلس مدينة السويداء الشيخ طلال نعيم .إذ أكد على ضرورة مشاركة كل فئات المجتمع بشيوخه وشبابه، ونقل الصورة الديمقراطية والحضارية للشعب السوري إلى كل العالم، متمنياً أن يكون الأعضاء الجدد على قدر المسؤولية والثقة التي منحها لهم هذا الشعب العظيم.

بينما شهدت الانتخابات مشاركة نسائية فاعلة ولفتت المعلمة آمال الدمشقي إلى ضرورة الانتباه إلى التباعد المكاني وجعل الانتخابات مناسبة لنقل الصورة الحضارية للشعب السوري بإجراء الانتخابات رغم كل الظروف الصحية والحصار الاقتصادي.

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