استحقاق دستوري مهم يعكس إرادة الحياة لدى الشعب السوري

منال الشرع

أكد معاون وزير الأشغال العامة والإسكان محمد سيف من المركز الانتخابي في الوزارة أن إجراء الانتخابات يشكل استحقاقاً دستورياً مهماً يعكس إرادة الحياة لدى الشعب السوري، ومحطة تحتم على السوريين المشاركة بها لإسماع صوتهم واختيار من يمثلهم في المرحلة المقبلة، وأنه لا مجال مطلقاً في هذا الاستحقاق للمشاعر والعواطف والمحسوبيات، فالأفعال هي المعيار أولاً وأخيراً، ولذلك يجب التركيز على اختيار الأكثر كفاءة ومتابعة لقضايا المواطن وحل مشكلاته دون انتظار وصول المشكلة إليهم بل تلمّسها ميدانياً.

وفي لقاءات أجرتها “تشرين ” أكد فارس (موظف في وزارة الإسكان) أهمية الانتخاب في لما لمجلس الشعب من دور بالغ الأهمية في تطوير القوانين والتشريعات الناظمة لعمل المؤسسات، وهذا يستوجب الحرص الشديد على حسن الاختيار بأن تكون اعتبارات الكفاءة والنزاهة والجرأة والفاعلية معايير أساسية في انتخاب المرشحين لعضوية مجلس الشعب.

ورأى عبد الرحمن النحاس أن الانتخابات استحقاق للشعب بموجب الدستور، وهذا تجسيد وتكريس للحياة الديمقراطية المستمرة التي نعيشها في سورية، وعندما نشارك في هذا الاستحقاق فنحن نعزز الممارسة الديمقراطية ونعبّر عن رؤيتنا وحينها نكون أمام اختيار واختبار بآن معاً.

وأوضحت حياة القطان أن الواجب يقتضي اختيار المرشح الذي اختبرنا كفاءته وفاعليته وقدرته على خدمة الوطن والمواطن، فيما دعا المهندس أحمد إلى اختيار المرشح المطّلع عملياً على واقع الناس، وبالوقت نفسه قادر على اقتراح الحلول للمعالجة دون الاكتفاء بتشخيص المشكلة.

وقال طلال سنختار المرشح الذي نراه بيننا دائماً في عملنا وفي الحي والقرية ولديه إلمام حقيقي بقضايانا ومشاكلنا وسبل معالجتها، فيما لفت المحامي سمير القاضي إلى الآمال المعقودة على مجلس الشعب في تحديث القوانين والتشريعات الضرورية لتحقيق النهوض بالمجالات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية والإدارية, ما ينعكس على المواطن والمجتمع وكافة القطاعات والمؤسسات.

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