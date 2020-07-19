اللاذقية - يوسف علي

تواكب «تشرين» انتخابات مجلس الشعب في مراكز الانتخابات المنتشرة في جميع مدن وبلدات وبلديات محافظة اللاذقية منذ الساعة ٧ صباحاً، حيث يتوافد المواطنون ليمارسوا حقهم الانتخابي بأجواء طبيعية نزيهة.

ففي المركز الانتخابي في مؤسسة المياه قال الناخب قصي حبيب لـ«تشرين» بعد الإدلاء بصوته: شاركت في انتخابات مجلس الشعب لأنها واجب وطني لبناء سورية الحديثة في ظل قيادة السيد الرئيس بشار الأسد أملاً بالمرحلة القادمة المشرقة. بينما قال المهندس كمال مهنا: إن مشاركته هي لممارسة الحق الديمقراطي لكل مواطن.

بدوره قال المواطن فادي مرطيشو: أنتخب بقصد أن يأخذ مجلس الشعب دوره لتحسين الوضع المعيشي واستقرار سورية وأمنها، بينما دعت دعد أحمد القدار جميع المواطنين إلى ممارسة حقهم بالانتخاب دعماً لمستقبل سورية.

وقال الدكتور محمد حبيب- رئيس لجنة مركز انتخابات مؤسسة المياه: الإقبال جيد حتى الآن، حيث يأتي الناخبون من داخل المؤسسة وخارجها، مبيناً توفر شروط الانتخابات من الغرفة السرية وبقاء وكلاء المرشحين خارج المراكز وغيرها وتطبق شروط الوقاية من كورونا من التباعد المكاني وارتداء الكمامات والكفوف من قبل أعضاء اللجان.

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