الحسكة ــ خليل اقطيني

يتوافد المواطنون بشكل متواتر على مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم واختيار مرشحيهم إلى المجلس.

العملية الانتخابية بدأت منذ السابعة صباحاً، وتابعنا في عدد من المراكز الإجراءات التي اتخذتها اللجان الانتخابية للمباشرة بعملية الانتخاب. ففي مركز مدرسة العذراء الانتخابي الموجود في حي المطار غربي مدينة الحسكة قام رئيس اللجنة الانتخابية حسين أحمد العباس أمام بعض وكلاء المرشحين وعدد من وسائل الإعلام بالتأكد من الأوراق الانتخابية والمغلفات وجرى استبعاد المغلفات غير المختومة منها، كما قام بفتح الصندوق وبعد التأكد من خلوه من أي أوراق قام بإغلاقه وشُرع بالعملية الانتخابية. وكان أول الناخبين أحمد حميدي عبد الذي أبدى ارتياحه لسير العملية الانتخابية وقال إنه مارس حقه الانتخابي بمنتهى الحرية والديمقراطية واختار المرشحين الذين يتوسم فيهم الخير.

وفي المركز الانتخابي الموجود في مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل قال رئيس اللجنة الانتخابية على أحمد النزيم إن جميع المستلزمات الضرورية للعملية الانتخابية متوافرة في المركز وتسير العملية الانتخابية بكل سلاسة وبمنتهى الحرية والديمقراطية.

وقالت ناديا جاسم المزهد أنا امرأة ريفية فلاحة حضرت من القرية التي أسكن فيها خصيصاً من أجل الانتخاب، لكي أوصل رسالة للجميع بأن سورية منتصرة بفضل تضحيات جيشنا الباسل ودماء شهدائنا وصمود شعبنا وحكمة رئيسنا، وأتمنى من المرشحين الذين سينجحون في هذه الانتخابات أن يكونوا على قدر الثقة التي منحناها لهم، وأن يكونوا ممثلينا في مجلس الشعب فعلاً لا قولاً. فالأصوات التي حصلوا عليها من الشعب هي أمانة بأعناقهم وعليهم أن يصونوا الأمانة.

وأثنى حمود أحمد العليوي وعمشة حسين خليف على الإجراءات المتخذة في المركز من أجل العملية الانتخابية التي تسير بشكل جيد والناخبون يدلون بأصواتهم ويختارون ممثليهم إلى مجلس الشعب بكل حرية وديمقراطية. كما تم تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا في المركز.

أما في المركز الانتخابي الموجود في نقابة المحامين تصادف مرورنا مع وجود مجموعة من القضاة هم القاضي ثامر الحسين والقاضي أحمد الظاهر والقاضي محمد الكوكب والقاضي وديع هميك، وقاموا برفقة رئيس نقابة المحامين في الحسكة والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب المحامي عبد العزيز جاويش بالإدلاء بأصواتهم. وأكدوا أن المشاركة بالانتخابات واجب وطني وهي حق لكل مواطن وواجب عليه. وما إجراء الانتخابات إلا دليل واضح أن سورية بخير وهي تتعافى من رجس الإرهاب، وتثبت للعالم أجمع أنها دولة مؤسسات وتحترم الدستور وتطبق الاستحقاقات الدستورية بمواعيدها المحددة.

وأعرب رئيس اللجنة القضائية الفرعية للانتخابات في المحافظة القاضي المستشار إيلي ميرو لـ”تشرين” عن ارتياحه لسير العملية الانتخابية في كافة المراكز الانتخابية، قائلاً إن اللجنة لم تتلقَ أي شكوى ولم تسجل أي مخالفة لقانون الانتخابات في جميع المراكز. البالغ عددها 176 مركزاً منها 63 مركزاً في مدينة الحسكة و86 مركزاً في مدينة القامشلي وريفها. و 21 مركزاً للجيش والقوات المسلحة و6 مراكز لقوى الأمن الداخلي. وبلغ عدد المرشحين المستمرين بالترشح حتى الآن لعضوية مجلس الشعب في محافظة الحسكة 207 مرشحين يتوزعون على 75 مرشحاً يتنافسون على ثمانية مقاعد في القطاع أ و132 مرشحاً يتنافسون على 6 مقاعد في القطاع ب. كما يقدر عدد الناخبين ممن يحق لهم الانتخاب في المحافظة بمليون و391 ألف ناخب.

وأوضح ميرو أن الجهات المعنية اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا الاستحقاق الدستوري بنجاح تام بإشراف اللجنة القضائية الفرعية للانتخابات. فقد تم تجهيز صناديق الاقتراع بكل ما يلزمها من أوراق اقتراع ومغلفات انتخابية وأوراق فرز وسجلات اقتراع وأختام وأقلام وقرطاسية وحبر أزرق. كما تم تجهيز المراكز الانتخابية بكل مستلزماتها من أمكنة وغرف سرية والتعليمات الخاصة بالانتخابات وفق قانون الانتخابات. وهذه المراكز تم تحديدها في المدارس والأبنية الحكومية للمؤسسات الرسمية.

وكانت جمعية سورية اليمامة الخيرية قامت بالتعاون مع مديرية الصحة ومجلس مدينة الحسكة بتعقيم كافة المراكز الانتخابية في مدينة الحسكة، كما قام مجلس مدينة القامشلي بالتعاون مع بعض الجهات الأخرى بتعقيم كافة المراكز الانتخابية الموجودة في مدينة القامشلي وريفها، وتم التعقيم بالشكل الصحي المطلوب. كما تم تأمين كافة المستلزمات الضرورية للوقاية من فيروس كورونا من كمامات وقفازات ومطهرات لأعضاء لجان المراكز والحراسة والعاملين المكلفين بخدمة هذه المراكز. وتم الأخذ بنظر الاعتبار التباعد المكاني بين الناخبين حرصاً على سلامتهم.

طباعة