قائد شرطة دمشق: الانتخابات تسير بشكل جيد ولم نبلغ بأي حادثة تعكر صفوها

دمشق - زهير المحمد

أكد قائد شرطة دمشق اللواء حسين جمعة خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم من المركز الإعلامي في وزارة الإعلام أن العملية الانتخابية المقررة اليوم بموجب المرسوم التشريعي رقم 121 تسير ومنذ الصباح الباكر بشكل جيد والإقبال على مراكز الاقتراع جيد حتى هذه اللحظة ،إذ لم يتم الإبلاغ عن أي حادثة عكرت صفو العملية الانتخابية.

وقال جمعة: الإخوة المواطنون يقومون بالإدلاء بأصواتهم في جو ديمقراطي، وإن دور الشرطة حماية المراكز الانتخابية وتأمين حرية وصول المواطنين بكل يسر وسهولة.

وأشار جمعة إلى أن هناك مراقبة من قبل جميع المعنيين في مراكز الاقتراع للإجراءات المتخذة للحماية من فيروس كورونا, ويزود رؤساء المراكز الإخوة المواطنين بالإجراءات الواجب أن يتبعوها تحسباً لأي عدوى وليكون جو الاقتراع أمناً للجميع، آملاً من المواطنين ضرورة التقيد بجميع تلك التوجيهات.

ت : صالح علوان

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