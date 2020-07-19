إجراءات احترازية وسط إقبال السوريين على المشاركة

فراس القاضي

وفي ضاحية قدسيا زارت (تشرين) مركزي مجلس المدينة والمركز الثقافي، والتقت رئيس مركز مجلس المدينة الانتخابي مهند الدمشقي الذي أكد أن الإقبال حتى الآن متوسط لكنه بدأ بالتحسن أكثر من ساعات الافتتاح الأولى، وأن مندوبي المرشحين يقومون بعملهم بنظام ووفق القانون وخارج حدود غرفة الانتخاب السرية التزاماً بالقانون الانتخابي ومن أجل التباعد الصحي.

وعن الإجراءات الصحية الاحترازية المتبعة داخل المركز، أوضح الدمشقي أن مجلس المدينة ومديرية المنطقة زودا المركز بالكمامات والمعقمات ومواد التنظيف، وتمنى رئيس المركز أن يكون المرشحون على قدر المسؤولية ويعون الظرف الذي تمر به البلاد، وأن يقدروا وجع المواطن، وأن يكونوا أمينين بنقل مطالبه بصدق وأمانة للقيادتين التنفيذية والسياسية.

من جانبه قال عبد الناصر خريطة رئيس مركز المركز الثقافي الانتخابي أن عناصر المركز مستنفرين منذ افتتاح صناديق الاقتراع أمام الناخبين في السابعة صباحاً، مع الالتزام بكافة الإجراءات الصحية من ارتداء الكمامات والكفوف التي زودتهم بها محافظة دمشق إضافة إلى جهاز كشف التزوير من أجل فحص البطاقات الشخصية للناخبين.

سامر عمران أحد الناخبين الذين التقتهم (تشرين) أكد أنه جاء يمارس حقه ودوره الوطني بالانتخاب، موضحاً أن ممارسة هذا الحق في هذه المرحلة له خصوصية وأهمية شديدتان.

كذلك قالت الناخبة بشرى العلي إنها تمارس اليوم حقها في الانتخاب لاختيار من ترى أنه يمثلها ويمثل همومها كمواطنة سورية.

وأضافت: نتمنى على المرشحين أن يبقوا على تواصل معنا بعد فوزهم بالانتخابات، وأن يساهموا في إيصال صوتنا واحتياجاتنا من أساسيات الحياة ومن تغيير لبعض القوانين ومحاربة الفساد والمفسدين.

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