رؤساء مراكز في جرمانا: الإقبال جيد والعملية الانتخابية تسير بيسر

نور قاسم

بدأت الانتخابات لمجلس الشعب في جرمانا منذ ساعات الصباح الباكر ومن خلال جولة لـ”تشرين” في عدد من المراكز لوحظ إقبال جيد من المواطنين.

وفي لقاء مع رئيس صندوق محافظة إدلب ناصيف الفاعور بمدرسة الشهيد بديع رضوان في جرمانا أشار إلى الإقبال الجيد الذي ضمن سير العملية الانتخابية بشكل جيد وبلوغ عدد الأصوات في هذا الصندوق حوالي ٢٥ ناخباً لغاية الساعة الثامنة صباحاً، منوهاً بوجود صندوقين في جرمانا لمحافظة إدلب.

بدوره أكد رئيس الصندوق عن محافظة ريف دمشق في مركز مدرسة الشهيد بديع رضوان عماد أن الإقبال جيد جداً ولغاية الساعة العاشرة والنصف صباحاً هناك ٣٣ ناخباً.

من جانبه لفت رئيس مركز مدرسة همام فلوح في جرمانا مروان زين الدين إلى أن عدد الذين أدلوا بصوتهم ٣٠ شخصاً لغاية الثامنة والثلث صباحاً.

وفي لقاء مع بعض الناخبين عبرت الناخبة دعد الأحمد عن سعادتها بممارستها لدورها الدستوري آملةً بدور أكبر من قِبل مجلس الشعب القادم.

وأشارت المواطنة هبة منذر إلى أهمية المشاركة آملة من مجلس الشعب القادم أن يكون لهم دورهم الفعال في ضمان حقوق الشعب ودورهم القوي في تنزيل الأسعار.

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