مواطنون في جرمانا: الانتخابات اختبار لوعي الناس وقدرتهم على انتقاء الأفضل

إلهام العطار

قد نختلف حول دور وفاعلية مجلس الشعب في حياتنا، ولكن المشاركة اليوم في الانتخابات كما قال المحامي أحمد قسام هي أمر مفروغ منه، فهي تعبير عن محبتنا لوطننا الغالي وإصرار منا على الحفاظ على كرامته وعزته وسيادته، وأضاف: إن هذه الانتخابات التشريعية تشكل إنجازاً سياسياً يحسب لسورية قيادة وشعباً، وهي تحمل أبعاداً كثيرة على كل المستويات والصعد.

كلام توافق مع رأي سناء الريس – مدرّسة لغة عربية متقاعدة حيث قالت:ننتخب اليوم في انتخابات مجلس الشعب لنكون شركاء حقيقيين في صنع قرارنا الوطني، فالانتخابات اختبار لوعي الناس وقدرتهم على انتقاء الأفضل في ظل الظروف التي تمر فيها البلاد، والمشاركة فيها تدل على عمق الانتماء وعلى فهمنا لمعنى المواطنة.

من جهته أكد المهندس كفاح حمزة أن انتخاب السوريين وغيره من جيل الشباب تعد تتويجاً لصمود الشعب السوري الذي سيتغلب بتكاتفه وتعاونه مع مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية على إرهاب «قيصر» وغيره من أدوات المؤامرة على سورية.

أما رامي الشامي – طالب طب سنة خامسة فقد طالب الجميع الانتخاب في هذا الاستحقاق لأنه حق لنا جميعاً ومن خلاله نرسم الحاضر ونضع لمسات المستقبل الذي نحلم به، لافتاً إلى أنه يجب على الناخبين توخي الدقة وانتخاب من يقتنعون به لأن صوتهم مسؤولية وأمانة.

الصيدلانية راما فهد قالت، بعد أن أدلت بصوتها، إنها اختارت من رأت أنه شخص مناسب ويستطيع إيصال صوت الناس إلى البرلمان ومناقشة المسؤولين بأمور الناس ونقل همومهم والمطالبة بمحاسبة المقصرين في أي موقع كانوا، والأهم أن يبقى على تواصل مع الناس ويمثلهم وينفذ وعوده وبرنامجه الانتخابي.

إحدى السيدات بعد خروجها من المركز الانتخابي ذكرت أنها لم تكن مقتنعة بالمشاركة في الانتخابات ولكنها غيرت رأيها وفاء منها لتضحيات شهدائنا الأبرار ودمائهم الزكية التي روت تراب وطننا الغالي.

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