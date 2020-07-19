“الحياة حرف” أُحجيات كلاميّة في معرض بشير بشير

لبنى شاكر

ليست المرة الأولى التي يستوقف فيها الفنان التشكيلي “بشير بشير” جمهوره أمام عبارات غير مقروءة، أُحجيات كلاميّة تشبه الرموز المشفرّة على جدران الكهوف والمعابد، ولاسيما حين تمتزج مع أشكال هندسية ونباتية، هكذا يبدو البحث عن تفسير لها أمراً مغرياً، وإن كان أجمل اكتشاف للوحة هي القدرة على محاورتها، فالكلمات فيها أبواب مفتوحة لتأويلات كثيرة، والحياة في المحصلة حرف، قابل للانكسار والانحناء والاختفاء.. من هذه التوليفة الحروفية استقى بشير عنوان معرضه الحالي في صالة الشعب استمراراً لتجربة فنية قدّم خلالها واحداً وعشرين معرضاً فردياً والكثير من المشاركات الجماعية.

يشرح بشير في حديثه لـ “تشرين” بأن المحافظة على هوية فنية خاصة، تتطلّب بالقدر نفسه تجديداً يُفترض أن يلحظه المتفرجون في كل معرض، وهو يتمحور هذه المرة حول الحروف التي تم تطويعها لتصبح جزءاً من أمكنة احتفظت بها الذاكرة عبر مراحل الحياة. وكالعادة يُصر التشكيلي على أنه ليس خطاطاً، لكنه يحاول توليف الحروف بطريقة تنسجم مع اللون وبقية العناصر في اللوحة، متجاوزاً الشكل التقليدي في رسمها، بجعلها متحركة لا ثابتة.

أما عن اختياره للأمكنة، يؤكد صاحب معرض “الحياة حرف” أن ما تختزله الذاكرة أوسع وأكثر دقة مما نظن، بدءاً من الطفولة وليس انتهاء عند سنوات الحرب الأخيرة، لذلك جرّب أن يستقي منها تفاصيل يمكن الاشتغال عليها مع الحروف، كالأقواس الدمشقية، الأشجار، المنحنيات، القبب، الأسقف المنهارة على الأرض، الجدران المتداعية، الأدراج اللولبية، كل هذا ليقول بأن الحياة بواقعيتها ونضجها مستمرة، وهو ما يتناسب برأيه مع اللوحات ذات القياسات الكبيرة “الجدارايات”.

تتسم تجربة بشير الحداثوية بميلها أحياناً تجاه الحالة الإعلانية والتكوين الهندسي، وفي عدد منها قد يطغى الديكور والعامل البنائي الشرقي أو الخط العربي أو الحالة التجريدية، وهي تركز على سطح واحد في اللوحة مع مجموعة حركات، يمكن عدّها ساحة للتجديد واللعب على البصريات، لعله سببٌ آخر يدفع المتفرج للوقوف مطولاً أمام أعماله المملوءة بتفاصيل ومنمنمات كثيرة، والمشغولة بتقنيات مختلفة.

يؤمن بشير بأن اللوحة مساحة للتجريب الحر، خطوط وألوان لا نهاية لها، لكن الحس الغرافيكي العالي هو أكثر ما يميز أعماله، كونه لا يكتفي بالاتكاء عليه ليقدم لوحة تصح تسميتها بالمعاصرة، بل يتخذه أيضاً واجهة يمرر عبرها مفردات فنية مختلفة، نشعر معها بحالتي هدم وبناء لا تنفصلان عن بعضهما، عبر تشكيلة لونية غنية، تقترب معظم الأحيان من الأزرق في الأرضية، كالسماء في لونها الأبدي، والأرض بما تجود به من آلاف الألوان والكلمات التي لا يُشترط أن تكون مفهومة، يكفي أن يكون لها معنى ما، مهما بدا مستعصياً على الإدراك.

تصوير: وائل خليفة

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