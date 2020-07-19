من أجواء انتخابات مجلس الشعب في الريف الشمالي من محافظة حماة

حماة- الريف الشمالي - مصطفى النعسان

بدأت انتخابات مجلس الشعب منذ فتحت مراكز الاقتراع أبوابها بوتيرة مقبولة في المراكز الأربعة في بلدة معردس في الريف الشمالي من محافظة حماة وتسارعت هذه الوتيرة فيما قبل الظهيرة حسبما أفاد مديرو المراكز الأربعة في البلدة, حيث أكدوا أن الإقبال على مايرام من النساء والرجال ,علماً أن هذا ينطبق كما شاهدت «تشرين »على بقية المراكز التي زارتها في الريف المذكور وسط إجراءات متخذة من قبل لجنة الانتخابات لإنجاحها.

وأكد الدكتور أنس بديوي أحد المصوتين لـ« تشرين »أن بين الحق والواجب مسافة الاستحقاق الانتخابي المتمثل باختيار المواطن لأعضاء مجلس الشعب في بلدنا، فمن حق المواطن أن يختار من يراه كفوءاً لينقل معاناته إلى الجهات العليا فيكون هذا الصوت جسر عبور من واقع الناس إلى منصة التشريع المتمثلة بمجلس منتخب من أبناء هذا الوطن ليكونوا فاعلين في حمل معاناة أبنائه وفي التعبير عن آراء شرائح المجتمع كافة.

طباعة