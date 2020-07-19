الناخبون لـ«تشرين» المشاركة حق وعرس جماهيري

حماة- نزيرة الوادي

شهدت المراكز الانتخابية الخاصة بمجلس الشعب في منطقة سلمية وريفها إقبالاً دون الوسط في الساعات الأولى لفتح الصناديق وعزا الناخبون ومنهم علي حيدر ومحمد زيدان وعمار العلي و أم حاتم وصفاء تراجع الإقبال عن الدورات السابقة إلى تردي الخدمات في منطقة سلمية مدينة وريفاً مقارنة بمناطق المحافظة الأخرى, مشيرين إلى أنهم يعدون هذه المشاركة حقاً وواجباً وطنياً ويحب أن يكون عرساً جماهيرياً و خاصة في مواجهة أقسى الظروف التي يفرضها العدوان على سورية.

وعبر عيسى المحرز ومحمد رزوق رئيسا مركزين انتخابيين في مدينة سلمية عن أملهما في تزايد الإقبال بعد انتهاء ساعات الدوام الرسمي لأن أغلبية الناخبين عاملون في القطاعين العام والخاص والبعض مزارعون في حقولهم, مشيرين إلى أن العملية الانتخابية تسير بسهولة ومن دون أي معوقات.

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