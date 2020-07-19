مواطنون: انتخابات مجلس الشعب امتداد لحالة الصمود والتحدي التي باتت تطبع الشعب السوري

ياسر النعسان

منذ ساعات الصباح الأولى بدأ المواطنون التوافد إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الانتخابي لانتخاب ممثليهم لمجلس الشعب للدورة القادمة وكلهم أمل بمستقبل مشرق للوطن الغالي .

«تشرين» التقت بعض المقترعين أمام مركز مدرسة عبد الرحمن الكواكبي في منطقة الميدان، حيث كانت البداية مع أحمد جادو مطر الذي أشار إلى أنه من حيث التوقيت تبرز دلالة انتخابات مجلس الشعب كامتداد لحالة الصمود والتحدي التي باتت تطبع الشعب السوري للدفاع عن حقوقه السيادية التي لا يمكن المساومة والمراهنة عليها أبداً، مبيناً أن دلالات الصمود واضحة خلف إنجاح هذا الاستحقاق المهم بكامل أركانه وحوامله، ولعل أهمها أنه يعبر عن تماسك مؤسسات الدولة وإصرار الشعب السوري على الدفاع عن كل مكتسباته وحقوقه الوطنية برغم كل التصعيد الصهيو- أميركي الحاصل على كل المستويات، ولاسيما حالة الحصار والعقوبات المتواصلة التي تستهدف السوريين في لقمة عيشهم.

من جانبه أشار محمد سفراني إلى أنه من الخطأ بمكان الاعتقاد أن صندوق الاقتراع هو مجرد صندوق يحوي قصاصات ورق تحمل أسماء لمرشحين، فالمسألة اليوم أكبر من ذلك بكثير، لأن ذلك الصندوق لا يحوي بداخله أسماء المرشحين للانتخابات فحسب، بل هو يخبئ بين أضلعه مستقبل وطن أضحى في أمسّ الحاجة إلى ترسيخ الوعي الوطني الجامع الذي يلامس الوجع ويواكب خطورة وأهمية اللحظة وحساسيتها ومفصليتها التاريخية، وعي يحاكي المستقبل ويخاطبه من خلال ذلك الصندوق.

ولفت علي عذيرة إلى أن صندوق الاقتراع قد يعبر في بعض دول العالم عن حالة من الترف الحضاري والديمقراطي والسياسي، أو قد يتحول إلى مجرد طقوس وبروتوكولات سياسية يراد بها الاستعراض وتبادل الإطراءات، وفي بعض الأحيان ربما يصبح حالة من الترف السياسي التي قد تصل أحياناً إلى حدود البذخ المفرط ، وخاصة عند كثير من دول الغرب وتحديداً تلك التي تدعي امتلاكها فائضاً كبيراً من الحريات والديمقراطيات وحقوق الإنسان، بينما الواقع خلف الكواليس مغاير ومختلف تماماً لجهة محاولاتها المستمرة لاحتلال واستعمار دول وشعوب العالم تحت ستار تلك الحريات والديمقراطيات الزائفة والخادعة التي تصدرها إلى شعوب المنطقة بطرود من الموت والخراب والإرهاب.

وبيّن أديب جمعة أن الأمر في سورية شيء مختلف تماماً بحكم التجربة التاريخية، حيث لا تعبر العملية الانتخابية عن حدث سياسي، بقدر ما تعبر عن إرث حضاري وتاريخي تختزنه ذاكرة المكان والإنسان، إرث من الوعي الوطني راكمته التجارب بحلاوتها ومرارتها، وأعادت صهره وصقله هذه الظروف الاستثنائية التي لم يشهد التاريخ مثيلاً لها بدمويتها ووحشيتها وكارثيتها، ليعاد إنتاجه وصياغته المرة تلو المرة بأشكال أكثر إبداعاً وجمالاً وقوة وتماسكاً تفضي في نهاية المطاف إلى تحالف وثيق بين الوعي الوطني وصندوق الاقتراع لتكون النتيجة انتصاراً وفوزاً كاسحاً لهذا التحالف الاستثنائي في دلالاته وتوقيته.

ولفت أسامة حباب إلى أن الوعي المطلوب والمأمول بأهمية هذا الصندوق الصغير بشكله والكبير بطموحاته، خاصة في هذه الظروف الصعبة، يُعد حاجة وضرورة وطنية ملحة تعكس من جهة الوعي العميق الذي يمتلكه الشعب السوري، وتعبر من جهة أخرى عن صلابة المجتمع السوري وحجم قوته ومدى تماسك منظومة مؤسساته، وهذا ما أكده مالك ببيلي الذي أضاف: إن هناك جملة من الرسائل البالغة الأهمية التي يحملها هذا الحدث في مختلف الاتجاهات والتي تتقاطع في مجملها عند التعبير عن قدرة الشعب السوري على مواصلة حياته السياسية بعيداً عن محاولات تحطيم هذه القاعدة الصلبة من القيم والمبادئ التي يرتكز عليها الشعب السوري والتي تطبعه وتميزه عن بقية شعوب المنطقة التي باتت في معظمها محكومة لأنظمة تابعة وأسيرة لدول الاستعمار الغربي والصهيونية العالمية، لافتاً إلى أنه من المؤكد أن صندوق الاقتراع لم يعد يعبر عن تلك المساحات الواسعة من الحرية والديمقراطية، بقدر ما أصبح يعبر عن الإصرار على التحدي والمواجهة حتى تحقيق الانتصار المؤكد على الإرهاب وداعميه.

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