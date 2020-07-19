طائر قادر على الطيران لـ5 ساعات من دون رفرفة!

فكّت مجموعة من العلماء لغزاً يتعلق بطائر “كوندور الأنديز” الأكبر حجماً ووزناً بين طيور العالم. ويعرف هذا الطائر بقدرته على البقاء في الهواء لـ5 ساعات، يقطع خلالها أكثر من 170 كيلومتراً من دون أن يرف بجناحيه إلا في ما ندر، علماً أن وزنه يزيد عن 15 كلغ كمعدّل، في حين أن امتداده مع جناحيه يصل إلى 3 أمتار.. وكان العلماء عمدوا إلى دراسة هذا الطائر من عام 2013 على مدى 5 سنوات. وخلال هذه المدّة، تعقّبت البروفيسورة إيميلي شيبارد، أستاذة البيولوجيا في جامعة سوانسي بمقاطعة ويلز البريطانية، مع زملاء آخرين من جامعة “كوماهيو” الوطنية في الأرجنتين، 8 طيور عبر مسجلات طيران تكشف عن كل مرة يرفرف فيها الطير جناحيه. واكتشف العلماء أنّ تحريك الكوندور لجناحيه يمثل 1% فقط من وقت الرحلة التي تستغرق 5 ساعات، يقطع خلالها 170 كيلومتراً كمعدل، كما وجدوا أيضاً أن الطير المعروف باسم Andean condor انكليزياً، يستخدم التيارات الهوائية للبقاء في الهواء لساعات، فيتمكن من التمتع بقدرة على التحليق في ارتفاعات عالية والحفاظ على طاقته أثناء البحث عن طعامه، من دون الحاجة إلى رفرفة جناحه، لأنه يسخّر تيارات الرياح لتمضي به إلى حيث يشاء.

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