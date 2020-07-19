شعارات “أردوغانية”

عارف العلي

(إحياء مسجد آيا صوفيا من جديد بشارة نحو عودة الحرية للمسجد الأقصى).. (وتحرير الأقصى سيكون من آيا صوفيا).

هكذا ادعى رئيس النظام التركي رجب أردوغان، كما ادعى سابقاً أن “الصلاة في المسجد الأقصى تمر من الصلاة في الجامع الأموي”، وكما ادعى أن تحرير الأقصى يمر من عملية (درع الفرات التركية) في الشمال السوري عام 2016، وكما ادعى أن تحرير الأقصى يمر من خلال عملية (غصن الزيتون التركية) في الشمال السوري عام 2018، وكما ادعى أن تحرير الأقصى يمر من خلال عملية (نبع السلام التركية) في الشمال السوري عام 2019.

وكما ادعى أن الصلاة في المسجد الأقصى بعد تحريره تمر عبر إرسال أكثر من 15 ألف إرهابي مرتزق إلى ليبيا للسيطرة على حقول النفط وكذلك التنقيب عن الغاز والنفط في المتوسط، وكما ادعى بأن تحرير المسجد الأقصى والصلاة فيه تمر عبر عمليتي (مخلب النسر) و(مخلب النمر) التركيتين في الشمال العراقي، في أواخر شهر أيار الماضي، نعم إنها أحلام “الإخونجية”، المشبعة بطموحات عودة العثمانية البائدة، التي حكمت البلاد العربية باسم الإسلام، والإسلام منها براء، أكثر من أربعمئة عام، ومترافقة لعمليات النهب والقتل والإعدامات، وسرقة كل ما هو تراثي وثمين من الوطن العربي إلى ما يسمى بعاصمة المسلمين آنذاك.

وغير مستبعد أن يخرج علينا المدعو أردوغان وينصب نفسه “خليفة المسلمين”، ويجعل من اسطنبول عاصمة المسلمين ومحجاً وقبلة للإخوان المسلمين في كل دول العالم.

فهل يريد أردوغان من تحويل آيا صوفيا إلى مسجد ليزيد عدد المسلمين أم ليكون مدرسة ومصنعاً ومفرخة (للإخونجية) الحديثة ولزيادة الشعبوية الإسلاموية وتأليب الشعوب الأخرى من غير الإسلام على الإسلام والمسلمين وهم ليس لهم ناقة ولا جمل بأطماع النظام التركي المعلنة والكامنة الخبيثة وكل هذا ليس حباً بالإسلام والمسلمين، وإنما لرفع راية أخرى جديدة، إلى راياته البراقة الكاذبة التي عودنا عليها، لإنقاذ سمعته وسمعة حزبه “العدالة والتنمية”، واقتصاده المنهار، وليرته التي باتت في أدنى مستوياتها، ولإشغال الشارع التركي والإقليمي والدولي، عن ممارساته الإرهابية في ليبيا، بسرقة خيرات شعبها، كما سرق ونهب خيرات الشمال السوري والجزيرة السورية على مدار عشرة سنوات من الحرب الإرهابية التي كان فيها أردوغان ونظامه رأس الحربة بذلك.

فهل يعي بعض العربان إطماع نظام أردوغان العثمانية الجديدة بالثروات العربية كما كانت أطماع أجداده، أم سوف يصفقون له ويدعمونه بالمال ليس حباً به، أو تصديقاً لكلامه، وإنما نكاية ببعضهم البعض، وهذا ليس لصالح شعوب المنطقة بكل أطيافها، التي تميزت بها عبر التاريخ، وكانت الضمانة الحقيقية للتعايش والتسامح وليس التلطي خلف شعارات كاذبة باتت مفضوحة للقاصي والداني.

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