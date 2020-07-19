هذا ما فعله الشعب السوري وما عبر عنه

محي الدين المحمد

لقد راهن طباخو ما يسمى “الربيع العربي” على “تعطيل” الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتعطيل عمل المؤسسات بكامل مكوناتها, وراهنوا على أوهام برنار ليفي وعلى ما سموه “أصدقاء سورية” لخلط الأوراق ونشر الفوضى, لكن الشعب السوري الذي وقف إلى جانب قيادته في مواجهة كل أنواع الإرهاب والعدوان وأعلن بشكل عملي أن الحياة في سورية ومستقبلها وخياراتها لا ترسمها المؤامرات ولا الدوائر الإمبريالية بل يحددها الشعب السوري الذي مارس حقه في الانتخابات الحرة والنزيهة اليوم لاختيار ممثليه إلى مجلس الشعب كما مارس حقه في الدورات التشريعية السابقة في ٢٠١٢ وفي ٢٠١٦ وكذلك في انتخاب السيد رئيس الجمهورية ولكن في ظروف أمنية صعبة للغاية حيث كان الإرهابيون يستهدفون المراكز الانتخابية والشوارع المؤدية إليها مع تهديدات بالسيارات المفخخة والاغتيالات للمرشحين وللمقترعين وفتح أبواب الفضائيات لكل أنواع النعيق والترغيب والتشويه ومع ذلك قال الشعب السوري كلمته بأن الحل السياسي في سورية لن يفرض بقوة الإرهاب والسلاح والحصار وإنما من خلال الحوار البناء مع كل القوى السياسية التي تؤكد انتماءها الوطني وترفض إملاءات المتآمرين ومن دون أن يجري ذلك في ظل أي فراغ دستوري.

أن مسؤولية أعضاء مجلس الشعب يجب أن ترقى إلى مستوى التناسب مع الحس الوطني والالتزام الأخلاقي الذي أظهره الشعب السوري في أحلك الظروف وخاصة في هذه المرحلة التي تشتد فيها الحرب الاقتصادية التي تشنها منظومة العدوان بعد فشل حروبها الإرهابية العسكرية.

إن شعبنا في الانتخابات التشريعية الحالية يراهن على صمود بلده وعلى قدرة مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية ويأمل في أن يرقى الجميع لإنجاز النصر المتكامل ووصول سفينة الوطن التي يقودها السيد الرئيس بشار الأسد إلى بر الأمان وأن يرقى الجميع في أدائهم للتغلب على تحديات المرحلة حيث ضحى الشعب ومازال يضحي من أجل وحدة سورية والحفاظ على سيادتها وقرارها الوطني المستقل.

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