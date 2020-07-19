العزلة الأميركية ومسارات التموضع الأوروبي

ترجمة وتحرير خالد فلحوط.

تحتدم المواجهة العالمية، وتتجلى مواضع السياسات الإقليمية والدولية بطبيعتها وكينونتها السياسية والاقتصادية، فبدأ الجدل يتعاظم في أميركا حول الوسيلة الأنجع للحفاظ على الزعامة العالمية. فمناخ العزلة نفسه، يجتاح أميركا، ويترافق بسؤال عن توقيت انحدار أميركا عن “عرش” القوة العظمى.

وتمر الإستراتيجية الأميركية بمرحلة مخاض، بفعل تحول السلطة الاقتصادية والتجارية من المحيط الأطلسي إلى المحيط الهادئ، الذي سيترك تأثيرات جلية على المنطقة العربية.

ومع تلاشي الخضوع للهيمنة الأميركية، أصبح واضحاً وبشكل متزايد الطريقة التي يميل بها العالم. وخاصة حلفاء أميركا في أوروبا وآسيا, نحو الصين، تاركين أميركا وحدها في حربها التجارية الباردة.

فبالرغم من مناسبة ذلك للمصالح الأميركية، لا يجب أن تصبح الحرب التجارية الأميركية وحدها حرباً باردة كالتي شهدها العالم سابقاً.

فالمقاومة المستمرة والمتصاعدة ضد محاولات أميركا تقسيم العالم لكتل، وإجبارها على اتباع خطاها لمواجهة القضايا الرئيسية يظهر فعلياً حجم التغيرات الكبير في فشل واشنطن منع حدوث ذلك.

وقد بينت الجلسة الأخيرة لمجلس الأمن بشأن إيران قدرة واشنطن المتدهورة لفرض قرارات أحادية، ما يعني فشلاً صارماً للإدارة الأمريكية الحالية أيضاً.

فتلقت السياسة الأميركية استجابة فاترة من الأقطاب الدولية، وإلقاء اللوم على واشنطن لانتهاكها القانون الدولي بعد الانسحاب الأحادي من الاتفاق النووي.

وبذلك، بدأت أوروبا تنتهج سياسة بعيدة عن واشنطن.

فسياساتهم لفصل أنفسهم عن أميركا واضحة في تقييمهم للطريقة التي يتغير بها العالم، ويتضح ذلك في الطريقة التي تبنت بها أوروبا سياسات تجاه روسيا والصين.

فعلى عكس الحرب التجارية الأميركية، يتطلع الاتحاد الأوروبي لصفقة استثمار طويلة الأمد مع الصين بالتزامن مع تولي ألمانيا رئاسة الاتحاد الأوروبي، وستولي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اهتماماً خاصاً لقمة الاتحاد الأوروبي والصين في لايبزيغ الخريف القادم.

لذلك بالنسبة لأوروبا، فإن المحور مع الصين ليس مجرد تأثير أميركي، بل نتيجة حتمية لظهور عالم متعدد الأقطاب.

وإذا بقي ترامب في البيت الأبيض، ستتفاقم الحرب الباردة، وعينا ترامب معلقة على أوروبا باعتبارها الهدف التجاري المقبل، وهي الطريقة التي ينوي ترامب معاقبة أوروبا بها على الموقف الدبلوماسي الإيجابي بشأن إيران وروسيا، فتحدث مراراً عن زيادة التعريفات بنسبة ٢٥% على السيارات الأوروبية، وبذلك سيتنامى إحساس حقيقي أوروبي لتغيير الحسابات السياسية الأوروبية جذرياً، ما يجبر السياسة الاقتصادية الأوروبية على المعاملة بالمثل.

وتالياً، سيكون للمواجهة الأوروبية- الأميركية المحتملة عواقب مدمرة على الحلف الأطلسي، وسيؤسس ذلك لصراع ثنائي، وفي حال استطاعت أوروبا تفعيل عمل المؤسسات، فلن يكون “لانتصار” واشنطن أي تأثير فعلي سواء على المسيرة المستقلة لتعددية الأقطاب ولكيفية الاستجابة الأوروبية لها.

عن “نيو إيسترن آوت لوك”

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