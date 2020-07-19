إقبال جيد على انتخابات مجلس الشعب في حماة

حماة - علي شاهر أحمد

أكد عمار فحله رئيس المركز الانتخابي في المصرف التجاري السوري «1» في مدينة حماة أن الإقبال على الانتخابات في المركز جيد جداً.

وأوضح فحله أن عدد الناخبين تجاوز ١٥٠ حتى الساعة العاشرة والنصف صباحاً, مشيراً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات الوقائية لتجنب وباء كورونا.

وذكر الناخب حسان الدرع في تصريح لـ «تشرين» أن مشاركته بالانتخابات تهدف إلى اختيار أعضاء في مجلس الشعب قادرين على إيصال صوت المواطن إلى المجلس وتحقيق ما يتمناه الشعب، لافتاً إلى ضرورة مشاركة الجميع بالانتخابات.

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