إقبال كبير تشهده المراكز الانتخابية في مدينة بانياس.. ومشاركة واسعة لأهالي إدلب

طرطوس- رفاه نيوف

شهدت صناديق الاقتراع في مدينة بانياس إقبالاً كبيراً منذ الصباح الباكر، حيث توجه المواطنون لاختيار ممثليهم لمجلس الشعب.

وقد أكدت المواطنة حياة عباس رجب – موظفة في المركز الثقافي أنها جاءت اليوم لتمارس حقها في انتخاب من يمثلها في مجلس الشعب والمؤتمنين والقادرين على إيصال صوتها ومطالب أهالي محافظة طرطوس إلى كافة الجهات المعنية.

وأكد المواطن وليد أزموز من مدينة إدلب ومقيم حالياً في مدينة بانياس لـ«تشرين» أنه جاء اليوم ليشارك في الانتخابات وكل أمله أن يصل إلى المجلس من يستحق ويمثل أهالي إدلب خير تمثيل وخاصة من الوجوه الجديدة من أجل مستقبل أفضل لسورية.

وأضاف المحامي محمد حامد من أهالي ادلب: أمارس اليوم حقي الانتخابي الديمقراطي في مدينة بانياس وتسير الأمور بشكل جيد على أمل وصول كل من يستحق.

وقال أحمد سليمان عضو مجلس اتحاد محافظة طرطوس: اليوم هو عرس ديمقراطي حقيقي ويجب أن يشارك به الجميع للرد على المتربصين الذين لا يريدون الخير لسورية. والانتخاب هو حق لكل مواطن وواجب قبل أن يكون حقاً، ويجب علينا ممارسة هذا الحق فسورية انتصرت على أعدائها عسكرياً وسوف ننتصر عليهم في كافة المجالات، ومشاركتنا اليوم هي أكبر رصاصة في صدرهم.

العامل حسين محمد (الشركة السورية لنقل النفط) قال: الانتخابات واجب وطني لكل سوري ويجب أن نشارك بها جميعاً, ونكون يداً واحدة لنقف في وجه المتآمرين وتبقى سورية حرة مستقلة تمارس استحقاقها الوطني السيادي بحرية ومحبة.

علي عبد الكريم – رئيس اللجنة النقابية في الشركة نفسها قال: يجب أن نكون قدوة للجميع ونمارس حقنا بكل حرية، فسورية تنتصر بأبنائها الشرفاء، ومشاركتنا بالانتخابات اليوم هي بحد ذاتها انتصار.

وقالت رهام سليمان شحود: الانتخابات اليوم حق وواجب علينا، ونحن كسوريين نتمنى الخير لبلدنا.

وأكد علي عبد الله وباسل ابراهيم وبشار سعيد (عمال في مصفاة بانياس) أنهم يشاركون اليوم في هذا الاستحقاق لأن سورية بلد العز والخير ويجب أن تبقى منتصرة بأبنائها المخلصين وأن مشاركتهم اليوم في الانتخابات هي وفاء لسورية ولدماء شهدائنا وتضحياتهم الغالية.

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