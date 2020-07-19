دانيه الدوس

لا يمكن وصفه بالمكتظ، ربما ليس لقلة الناخبين ولكن قد يكون لأنه مركز انتخابي مقره داخل مجلس الوزراء أولاً، ثم بسبب الحرص على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد المكاني ثانياً.. بدا الجو هادئاً نوعاً ما في المركز الانتخابي داخل المجلس تسوده الديمقراطية والحرية في الاختيار، بدأه البعض بالانتخاب، وما لبث أن قدم رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس للإدلاء بصوته بكل حرية وتبعه وزير الخارجية وليد المعلم.

عرنوس في تصريحه للصحفيين وصف هذا اليوم بالعرس الوطني وبأنه استحقاق دستوري، فسورية كانت حريصة في كل المراحل على احترام الاستحقاقات الدستورية، مشيراً إلى أن هذا الاستفتاء والإقبال الكبير على الانتخابات هما رد حقيقي من الشعب السوري وفاء لدم الشهداء الذين حرروا هذه الأرض وصفعة على وجه أعداء سورية الذين حاولوا أن يميتوا الحياة السياسية، وتابع: الانتخابات نصر سياسي إضافة إلى الانتصارات العسكرية فهي تجري في جو من الهدوء والنصر، وهذا الإقبال الواضح على كل صناديق الاقتراع يراقبه أعداؤنا بحقد ليقوموا بتشويه هذا الجو، لكن شعبنا مصرّ على الاقتراع رغم كل المحاولات بكل الوسائل للقضاء على هيكلة الشعب السوري، هذا الشعب الذي بقي مصراً على ممارسة حقوقه.

وأكد عرنوس أن تفويض الشعب لممثليه بهذا الشكل بديمقراطية وخيارات صحيحة سيؤدي إلى وجود ديمقراطية حقيقية، مشيراً إلى أنه مع إجراء هذه الانتخابات هناك انتفاضة شعبية في المناطق الشرقية اليوم رغم كل الضغط والحصار من القوات الأمريكية و«قسد» والأتراك، هم يقفون في وجه الاحتلال بصدورهم العارية, مؤكدين أن سورية شعب واحد، ولن يسمح الشعب السوري بالمساس بالثوابت السورية، وسيكون هذا الانتخاب مرحلة جديدة من العمل والعطاء للشعب السوري.

من جهته وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم أكد في تصريحه للصحفيين أن هذا الاستحقاق الدستوري يؤكد أن مسيرة الديمقراطية في سورية بخير وأن شعبنا مصمم على تحرير أرضه من كل وجود أجنبي غير شرعي وتحريرها من الإرهاب، إضافة إلى تصميم سورية على ممارسة سيادتها الوطنية ومنع أي تدخل خارجي في شؤونها.



وأوضح المعلم أن الدستور السوري حدد العلاقة ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وهاتان السلطتان ملتزمتان بتنفيذ أحكام هذا الدستور، قائلاً: نحن نأمل أن يلبي مجلس الشعب القادم طموحات شعبنا وأن يقوم بالسهر والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية لتصويب الأخطاء إن وجدت، وللمساهمة في إعادة إعمار سورية، مشيراً إلى أن هذا اليوم وطني بكل معنى الكلمة، وانتصار حقيقي لسورية، وهو أحد الخطوات المطلوبة لإعادة الإعمار.

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