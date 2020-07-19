الرئيس الأسد والسيدة أسماء الأسد يدليان بصوتيهما في انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث

أدلى السيد الرئيس بشار الأسد والسيدة أسماء الأسد صباح اليوم بصوتيهما في انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث وذلك في المركز الانتخابي بوزارة شؤون رئاسة الجمهورية.

وكان رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس قد أدلى بصوته في الانتخابات بالمركز الانتخابي في مبنى وزارة الخارجية والمغتربين.

كما أدلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم بصوته في الانتخابات بالمركز الانتخابي في وزارة الخارجية والمغتربين.

وكانت اللجنة القضائية العليا للانتخابات أعلنت صباح اليوم فتح صناديق الاقتراع أمام الناخبين في جميع المراكز الانتخابية بالمحافظات لانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث.

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