سامي عيسى – مركزان الخليل

عرس وطني على كامل تراب الوطن, يشارك فيه أهل الثقة من المواطنين, ويضعون ثقتهم في مجلس منتخب من قبلهم, مدعوم بالثقة والإيمان المطلق بمصالحهم, والدفاع عنها, والعمل على تحقيقها وفق القانون الذي حدد هذه الهوية الصريحة تحت قبة مجلس الشعب, وبين أطراف العلاقة المتفاعلة بين ناخب ومنتخب, يمثله ويحاكي جوانب حياته المختلفة.. لهذه الأسباب وغيرها العرس الوطني يكتمل اليوم بهذا المد الجماهيري إلى مراكز الاقتراع لترجمة هذه العلاقة المحكومة بالثقة المتبادلة بين أطرافها من جهة, وممارسة الواجب الوطني من جهة أخرى..

المواطن بديع سليمان- رئيس مركز انتخابي في منطقة حي الورود قال: إن الإقبال على صناديق الاقتراع في الساعات الأولى من قبل المواطنين كان جيداً, وهذا الإقبال يزداد بصورة متتالية مع الساعات القادمة, وجميع المقترعين يمارسون حقهم الانتخابي بكامل الرضا والمسؤولية الوطنية, وتالياً فالتوجه للانتخابات هو تأكيد على ممارسة الحق الدستوري الذي منحه القانون للمواطن, وما نريده من الأعضاء الذين سيحظون بثقة الشعب هو الاهتمام بمطالب المواطن، والعمل على رفع مستوى المعيشة، وإيجاد فرص عمل للشباب , والاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة, وتسهيل إجراءات منح القروض للشباب أصحاب الأفكار الإبداعية والخلاقة.

والمواطنة وفاء ديب قالت : انتخاب ممثلين للشعب هو حق دستوري وواجب وطني, والاختيار يكون حسب البرنامج الانتخابي للمرشح, وعلى العضو المنتخب أن يتمتع بالشفافية والصدق, ويمتلك روح وزمام المبادرة ويعمل لتحسين المستوى المعيشي للمواطن ويدافع عن حقوقه, ويجب عليه الاهتمام بأسر الشهداء , وتقديم المساعدات للجرحى, وأن يملك القدرة على مناقشة القضايا العامة والاقتصادية.

فالقرارات التي يتم إقرارها تحت قبة المجلس يجب أن تدفع بعملية التنمية والبناء إلى الأفضل, وتأخذ في الحسبان مصلحة الوطن والمواطن, وما نتمناه أن يكون الأعضاء على قدر الثقة التي منحها الشعب لهم.

وضمن الإطار ذاته، فقد أكدت المواطنة رحاب منصور أن التوجه إلى صندوق الاقتراع هو تمسك واضح بالمشروع الوطني والخيار المقاوم, الجامع والشامل للشعب, ونتمنى لمن ينال شرف التمثيل في المجلس الوقوف في وجه الفساد والفاسدين والمحتكرين وتجار الأزمة, والبقاء على تواصل مع المواطنين من خلال فتح مكاتب لسماع الشكاوى والمطالب في المدن والمناطق المختلفة والعمل على تحقيقها بالتعاون مع الجهات المعنية والمسؤولة عنها.

أيضاً المواطن بهجت عيسى- رئيس مركز انتخابي في حي الورود قال: إن ما نشاهده من إقبال على مراكز الانتخاب يؤكد درجة الوعي الوطني لدى المواطن, والمشاركة في رسم مستقبل بلدنا, وذلك من خلال حسن اختيار الممثلين في المجلس, وهذا ما نريده من الناجحين في الانتخابات, وأن يبقوا على تواصل دائم مع المواطنين, والسماع لمطالبهم ومناقشتها مع الجهات المعنية بقصد إيجاد الحلول التي تخدم الجميع.

المهندس أحمد جورية أكد أن التوجه الى صناديق الاقتراع يعني إثبات صدق الانتماء وشرعية الاستحقاقات الدستورية, وهذا الظرف الاستثنائي الذي يمر فيه بلدنا يتطلب بذل المزيد من الجهود والتفكير بطريقة أكثر فاعلية, فليس المطلوب فقط نقل المشكلات والهموم, بل العمل أيضاً لإيجاد الحلول ووضع الخطط للارتقاء بالعمل الحكومي.

وضمن السياق ذاته أكدت المواطنة وصال كحيلي أن سنوات الأزمة والحرب الكونية, والحصار الاقتصادي الظالم على بلدنا لم تضعف من إيماننا بشرعية مؤسساتنا الدستورية وقدسيتها, وما التوجه اليوم نحو صناديق الاقتراع إلا من خلال الإيمان المطلق بشرعية هذه المؤسسات الدستورية, وإيماننا بالثوابت الوطنية التي دافعنا عنها, وقدمنا التضحيات في سبيلها, وعلى الناجح في هذا الاستحقاق الوطني أن يلامس في مسعاه أرض الواقع ويدافع عن حقوق الوطن والمواطن, وهذا أقل واجبات الأعضاء المنتخبين.

أيضاً وضمن متابعة« تشرين» هذا العرس واللقاء مع المواطنين فقد أكد المواطن عدي عبد الحميد أن المسؤولية الوطنية والواجب الأخلاقي يفرضان علينا تحمل مسؤولية اختيار القادرين على ممارسة هذا الواجب, وهذه المسؤولية للدفاع عنها, وترجمتها على أرض الواقع من خلال الممارسة الدستورية تحت قبة مجلس الشعب, وترجمة هذه العلاقة بما يحقق المنفعة المتبادلة بين أطراف العلاقة المرتبطة بهذه العضوية من جهة وبين الشعب الذي انتخبهم للدفاع عن مصالحهم بما فيها السعي لتحسين الواقع المعيشي, وتأمين فرص العمل للعمالة الوافدة إلى سوق العمل, من خلال تأمين جبهات عمل, ومشاريع استثمارية كبيرة وصغيرة يمكن من خلالها استيعاب هذا الكم من العمالة, إلى جانب الاهتمام بتطوير البنى التحتية والخدمية للمؤسسات الحكومية الاقتصادية التي تشكل في مضمونها قوة داعمة للاقتصاد الوطني والمواطن على السواء.

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