محافظ السويداء: من لم يكن معنا أثناء العاصفة لا نحتاجه أثناء سطوع الشمس شقير: من تحمل الحصار قادر على اختيار مرشحه وممثله

السويداء_ سهى الحناوي

انطلقت في السويداء صباح اليوم العملية الانتخابية لانتخاب ممثلي المحافظة إلى مجلس الشعب بدوره التشريعي الثالث،

حيث بدأ أبناء محافظة السويداء بالتوافد إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم إلى مجلس الشعب وهم يتطلعون لاختيار أعضاء قادرين على تحمل أعباء المرحلة المقبلة وتحقيق آمال الجماهير.

«تشرين» التقت محافظ السويداء- همام صادق دبيات الذي أكد أن سورية قادرة على إنجاز هذا الاستحقاق برغم كل الظروف السياسية والاقتصادية القاهرة.

ولفت دبيات إلى أنه منذ الصباح الباكر قامت المحافظة باتخاذ الإجراءات كاملة بما يحقق وصول المقترعين إلى صناديق الانتخابات، والإدلاء بأصواتهم بشكل ميسر وآمن صحياً، حيث تم توزيع المراكز على مستوى المحافظة وفي جميع الدوائر الرسمية، بالتنسيق مع القيادة السياسية بغية عدم حصول ازدحام خلال الفترة الانتخابية.

وأكد محافظ السويداء ثقته بأبنائها وبما يمتلكون من أفكار وحرية في إدلاء أصواتهم، وبأنهم قادرون على التمييز بين الغث والسمين، فمن لم يكن مع الوطن أثناء العاصفة لا نحتاجه أثناء سطوع الشمس، فهنيئاً لأحفاد سلطان باشا الأطرش باختياراتهم سلفاً.

وبالنسبة للإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل المحافظة للوقاية من فيروس «كورونا» أثناء الانتخابات أشار دبيات إلى أنه تم التأكد من جميع الإجراءات الوقائية للحصانة من الفيروس بارتداء الكمامات من قبل رؤساء المراكز، فضلاً عن تعقيم جميع مراكز الاقتراع بالتنسيق مع مديرية صحة السويداء وقوى الأمن الداخلي.

بدوره أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي في السويداء- اللواء فوزات شقير قال: إن السويداء اليوم كبقية محافظات سورية تعيش عرساً وطنياً، متمنياً على ناخبينا أن تكون اختياراتهم للأصح والأكفأ لإعطاء مسيرة الحالة الديمقراطية دفعاً للأمام.

ولفت شقير إلى أن من تحمل 10 سنوات من دمار وحروب وحصار اقتصادي قادر أن يختار مرشحه ومن سيمثله تحت قبة مجلس الشعب بشكل أدق وموضوعي بعيداً عن القبلية والعشائرية لنصل بأصواتنا لصناديق الاقتراع.

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