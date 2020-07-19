الإقبال على انتخابات مجلس الشعب مقبول في مصياف

حماة - علي شاهر أحمد

أكد أيمن ملحم رئيس المركز الانتخابي في مجلس مدينة مصياف أن الإقبال على انتخابات مجلس الشعب بالمركز كان مقبولاً في الساعات الثلاث الأولى لبدء العملية الانتخابية.

و أوضح ملحم أن المركز يتوسط الدوائر الخدمية في مصياف و العمال مطلوب منهم إنجاز الأعمال الوظيفية قبل خروجهم لأداء واجبهم بانتخابات مجلس الشعب لافتاً إلى أن الإقبال على الانتخاب بتزايد مستمر .

الناخبة تماضر اسماعيل قالت في تصريح لـ ( تشرين ) :إن مشاركتها بالانتخابات نابعة من المصلحة الشعبية لاختيار أعضاء في مجلس الشعب يدافعون عن مصلحة المواطن قولاً و فعلاً و أن يكونوا على أرض الواقع بين الطبقة الشعبية.

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