كورونا يودي بحياة أكثر من 604 آلاف شخص حول العالم

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة أكثر من 604 آلاف شخص على الأقل حول العالم منذ ظهوره.

وذكر موقع “وورلد ميتر” المتتبع لتطورات الفيروس حول العالم أنه تم بالإجمال تسجيل 14427734 إصابة و604963 وفاة حتى الآن على مستوى العالم مع تعافي 8618105 أشخاص.

ففي ألمانيا أعلن معهد روبرت كوخ تسجيل 202 إصابة وحالة وفاة واحدة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 201574 والوفيات إلى 9084.

وفي المكسيك أعلنت وزارة الصحة عن 7615 إصابة جديدة و578 وفاة إضافية ليصل إجمالي الإصابات إلى 338913 والوفيات إلى 38888 ورجحت الحكومة أن يكون العدد الحقيقي للأشخاص المصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة المعلنة.

بدورها سجلت البرازيل 28532 إصابة و921 وفاة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى2074860 والوفيات إلى 78772.

وفي استراليا أعلنت ولاية فيكتوريا ثاني أكثر ولايات البلاد سكانا عن تسجيل 363 إصابة جديدة بالفيروس بعد تسجيل 217 حالة يوم أمس وأن ثلاثة أشخاص آخرين توفوا ليرتفع إجمالي الوفيات فيها منذ بدء الجائحة إلى 38 حالة.

وفي الصين أعلنت لجنة الصحة الوطنية تسجيل 16 إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس في البر الرئيسي الصيني بما فيها 13 إصابة محلية جميعها في منطقة شينجيانغ دون تسجيل وفيات جديدة بسبب المرض.

وقالت اللجنة إنه وحتى يوم أمس بلغ إجمالي الإصابات 83660 إصابة مؤكدة في البر الرئيسي الصيني بما فيها 251 حالة لا تزال تتلقى العلاج الطبي بينها 3 أشخاص في حالة خطيرة فيما توفي 4634 شخصا بسبب المرض.

من جانبها أعلنت وزارة الصحة التشيلية أن إجمالي عدد المصابين بكورونا ارتفع إلى 328846 والمتوفين بالمرض 8445 وذلك بعد الإعلان عن 98 وفاة أخرى و2185 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وفي أوزبكستان أفادت وزارة الصحة بأن عدد الإصابات بالفيروس في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية ازداد بمقدار 533 حالة ليصل إلى 16429.

وفي مصر أعلنت وزارة الصحة تسجيل 63 وفاة و698 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح إجمالي الوفيات 4251 والإصابات 87172.

طباعة