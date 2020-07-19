أسراب النمل الطائر تغزو بريطانيا

أعلن مكتب الأرصاد الجوية في بريطانيا أن أسرابا من النمل الطائر تم رصدها فوق السواحل من الفضاء ستغزو أجزاء واسعة من البلاد في غضون الساعات المقبلة.

وأفادت شبكة سكاي نيوز بأنه تم التقاط صور للسحابة الهائلة من الحشرات بواسطة رادار الطقس التابع لمكتب الأرصاد الجوية فوق كينت وساسكس على الساحل الجنوبي الشرقي لإنجلترا.

وأوضح مكتب الأرصاد الجوية أن أسراب النمل الطائر تتحرك في محيط عرضه 50 ميلا وبدأ يشق طريقه فوق المملكة المتحدة ويسير في ما يشبه السحابة الضخمة جداً لدرجة أنه تم رصده من الفضاء لافتاً إلى أنه يمكن رؤية أسراب أصغر فوق العاصمة لندن.

ونشر المكتب في صفحته الرسمية على موقع تويتر مقطع فيديو لأسراب النمل إلى جانب تغريدة تقول “إنها لا تمطر في لندن أو كينت أو ساسكس لكن رادارنا يقول عكس ذلك.. الرادار يلتقط في الواقع أسراباً من النمل في جميع الأنحاء جنوب شرق البلاد”.

ولفت المكتب إلى أنه خلال الصيف يمكن للنمل أن يصعد إلى السماء بشكل جماعي في الأيام الدافئة والرطبة والتي تتزامن مع هبوب الرياح في ما يعرف بيوم الطيران.

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